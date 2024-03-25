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Неудавшийся переход в неположенном месте

Неудавшийся переход в неположенном месте

Автор:
25 марта 2024 10:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожилая женщина вышла из маршрутки не на остановке, открыв дверь и выскочив из транспорта, когда маршрутка приостановилась в потоке. Видео из Ульяновска. Два ракурса.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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19  комментариев
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15k
Antique computer 2 часа назад
Надеюсь, эта дура выжила и возместит всем пострадавшим расходы.
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4k
просто Дмитрий 4 секунды назад
..... Спешащей походкой ты вышла из мая........
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3k
Daimos 10 минут назад
Как она дожила до своих лет?
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1k
DDM 19 минут назад
Водитель "Приоры" красавец! Сделал максимум, чтобы спасти человека. Не спал + отличная реакция, ещё и смог машину боком поставить.
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45k
SinigamiRuuk 24 минуты назад
"Я 50 лет так бегаю".
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2k
Павел Христенко Полчаса назад
Мой приятель наехал на бомжа, который из кустов на карачках на дорогу выполз. Ели откарячился .Бомж жив, а приятеля на срочную призвали. А то бы чалился, как миленький .
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36k
Fat Lynx 47 минут назад
Пипец старая идиотина! Теперь будет переломанная год лежать, а потом приклеится к ней погремуха "Барометр", ибо дождь определять будет за неделю!
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2k
CAIIIKA1908 51 минуту назад
Ну вот, старая курица неприятностей человеку наделала.
А на бабки все равно водила попадет.
Я бы убрал из законодательства нахрен эту муть про "источник повышенной опасности", а подобные ситуации разбирал без учета кто на чем передвигается.
P.S. На втором видосе регу пакет с хавкой прямо на капот прилетел- доставка типа
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20k
Саш 55 минут назад
Вот же ..."клуша"!
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153
Ли Харви Освальд 58 минут назад
Из-за одной слепой овцы нормальные люди теперь имеют кучу проблем
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1k
ProFanas Час назад
Старая идиотка, старая идиотка...
А маршрутчик, который её тут выпустил, он кто ?
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10k
vasilykopkov Час назад
Да, переход не удался.
Зато перелёт - очень даже...
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17k
ss Час назад
Вот @лядь старая! Наделал мужику неприятностей.
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22k
Shtoppi 2 часа назад
пздц!!! старая идиотка.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1275 постов (1290 в горячем)

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