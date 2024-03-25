Неудавшийся переход в неположенном месте

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Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожилая женщина вышла из маршрутки не на остановке, открыв дверь и выскочив из транспорта, когда маршрутка приостановилась в потоке. Видео из Ульяновска. Два ракурса.
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А на бабки все равно водила попадет.
Я бы убрал из законодательства нахрен эту муть про "источник повышенной опасности", а подобные ситуации разбирал без учета кто на чем передвигается.
P.S. На втором видосе регу пакет с хавкой прямо на капот прилетел- доставка типа
А маршрутчик, который её тут выпустил, он кто ?
На некоторых маршрутках двери не блокируются, открываются как в обычной легковушке, водители ругаются, когда вот так выскакивают, но сделать особо ничего не могут.
Зато перелёт - очень даже...