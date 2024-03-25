Неудавшийся переход в неположенном месте

Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожилая женщина вышла из маршрутки не на остановке, открыв дверь и выскочив из транспорта, когда маршрутка приостановилась в потоке. Видео из Ульяновска. Два ракурса.

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Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожилая женщина вышла из маршрутки не на остановке, открыв дверь и выскочив из транспорта, когда маршрутка приостановилась в потоке. Видео из Ульяновска. Два ракурса. 2024-03-25T10:24:22+03:00 Пропустить