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Уходя от ДТП сбил женщину с ребёнком в коляске

Уходя от ДТП сбил женщину с ребёнком в коляске

Автор:
22 марта 2024 13:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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В Костроме 56-летний водитель Хавала ехал по улице Терешковой к перекрёстку с улицей Симановского, как вдруг на него повернул водитель Ниссана. Уходя от столкновения, водитель выкрутил руль вправо и выехал на тротуар, где в этот момент стояла женщина с ребёнком. Малыш улетел в стену магазина. Пострадавший ребёнок находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи. У 24-летней женщины черепно-мозговая травма и перелом бедра. На водителя возбудили уголовное дело.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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8  комментариев
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1k
FreelancerND 45 минут назад
Мудила, млять. Уходить от ДТП по тротуару?
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6k
Харон ( Χάρων) Минуту назад
У него БЫЛА возможность избежать наезда.
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22k
иванов дмитрий 5 минут назад
Он совсем не тормозил???
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1k
surgy 10 минут назад
Хоть ситуация и не смешная, но вспомнился старый анекдот:

На занятиях в грузинской автошколе инструктор задает вопрос курсанту :
- Ты едешь на машине по горной дороге. Делаешь поворот и вдруг видишь, что перед тобой на дороге слева стоит бабушка, а справа - красивая девушка. Кого давить будешь ?
- Бабушку, - после продолжительной паузы ответил курсант.
- Дурак! Тормоз давить надо !
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7k
Neo Полчаса назад
Ну так и бей Ниссана! Что ж ты, муд@к на тротуар рулишь?!
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14
DuckTales Полчаса назад
Опыт, дело не простое... понятно что не хотел такого, но вот, видимо судьба .
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8k
Андрей 46 минут назад
да как так, с...ка. Там и объехать можно, но решил не тормозить и ехать куда глаза глядят
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1270 постов (1283 в горячем)

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