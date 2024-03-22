Уходя от ДТП сбил женщину с ребёнком в коляске

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В Костроме 56-летний водитель Хавала ехал по улице Терешковой к перекрёстку с улицей Симановского, как вдруг на него повернул водитель Ниссана. Уходя от столкновения, водитель выкрутил руль вправо и выехал на тротуар, где в этот момент стояла женщина с ребёнком. Малыш улетел в стену магазина. Пострадавший ребёнок находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи. У 24-летней женщины черепно-мозговая травма и перелом бедра. На водителя возбудили уголовное дело.
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На занятиях в грузинской автошколе инструктор задает вопрос курсанту :
- Ты едешь на машине по горной дороге. Делаешь поворот и вдруг видишь, что перед тобой на дороге слева стоит бабушка, а справа - красивая девушка. Кого давить будешь ?
- Бабушку, - после продолжительной паузы ответил курсант.
- Дурак! Тормоз давить надо !