Украла кофе и попала под машину

В Кургане девушка пыталась перебежать оживленную улицу и попала под проезжавший мимо красный Форд. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу, но на следующий день сбежала. По словам очевидцев, за несколько секунд до аварии она украла кофе в «Монетке» и пыталась сбежать от охранника.

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