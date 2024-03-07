FISHKINET
Сообщество Аварии 7742 поста • 564 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Украла кофе и попала под машину

Украла кофе и попала под машину

Автор:
07 марта 2024 09:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
856
1
1
В Кургане девушка пыталась перебежать оживленную улицу и попала под проезжавший мимо красный Форд. Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу, но на следующий день сбежала. По словам очевидцев, за несколько секунд до аварии она украла кофе в «Монетке» и пыталась сбежать от охранника.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
kuchipachi 51 минуту назад
И кофе не попила и проблем себе нажила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
60k
dima423 36 минут назад
Заепись кофейку попила нахалявку))) Вот так бы с каждым магазинным воришкой происходило...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Отвратительный Мужик 41 минуту назад
Одно желание, добавить с ноги этой дуре.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Roman 46 минут назад
Если бы карма всегда так работала, то на содержание полиции не надо было бы тратиться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Цыц тут у меня 48 минут назад
Еще могут и охранника обвинить в том, что загнал бедняжку под машину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52086



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фишки шарят в моде: где покупают трендовые корейские свитшоты за копейки
Фишки шарят в моде: где покупают трендовые корейские свитшоты за копейки
Что происходит, когда 6 парней, оказываются заперты на необитаемом острове на 15 месяцев
Что происходит, когда 6 парней, оказываются заперты на необитаемом острове на 15 месяцев
Набирающие популярность в сообществах
Проверено: при прямом подключении обычного смартфона к Starlink можно получить приличный интернет — до 17 Мбит/с, но с потерей 15 % пакетов
Проверено: при прямом подключении обычного смартфона к Starlink можно получить...
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 марта
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#автомир#интересное#аварии#история#фильм#Автовсячина#Разное
#Прикол#в мире#машина#интересно#кот#авто аварии#Россия#дети#собака#Китай
#Юмор#люди#факты#забавно#ДТП#кино#Ynews#позитив#полиция#США
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Отвлёкся от дороги и устроил серьёзное ДТП Отвлёкся от дороги и устроил серьёзное ДТП Наехал на люк и сильно повредил автомобиль Наехал на люк и сильно повредил автомобиль Плохо закреплённые бетонные плиты стали причиной смертельного ДТП Плохо закреплённые бетонные плиты стали причиной смертельного ДТП Автор видео утверждает, что сотрудники ДПС сделали его виноватым Автор видео утверждает, что сотрудники ДПС сделали его виноватым Похоже, что умер он ещё до ДТП Похоже, что умер он ещё до ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться