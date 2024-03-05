Оказалось, что переходить дорогу ей и не нужно было

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ДТП произошло в Санкт-Петербурге на Загородном проспекте. Курьер на велосипеде проехал перекрёсток на красный сигнал светофора по полосе для автобусов и сбил переходившую дорогу девушку. Обошлось без серьёзных травм.
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