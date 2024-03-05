FISHKINET
Сообщество Аварии 7732 поста • 564 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Оказалось, что переходить дорогу ей и не нужно было

Оказалось, что переходить дорогу ей и не нужно было

Автор:
05 марта 2024 10:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   курьер   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   светофор   
1410
1
1
ДТП произошло в Санкт-Петербурге на Загородном проспекте. Курьер на велосипеде проехал перекрёсток на красный сигнал светофора по полосе для автобусов и сбил переходившую дорогу девушку. Обошлось без серьёзных травм.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   курьер   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   светофор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Владимир Час назад
им надо номера на сумки рисовать,и закреплять этот номер пофамильно,при нарушении нещадно штрафовать.тогда может что и изменится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
241
dasn7 10 минут назад
По зебре - значит пешеход. Значит пешкой идти надо по зебре, или колёсы отбирать и по кабине стучать "есть дома кто-нибудь?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ОТДЕЛ К 55 минут назад
Броуновское движение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
ruslan d 2 часа назад
Ну эти парни по каким-то своим правилам гоняют , всегда поражало как они зимой по месеву в полосах держатся ... Но правил не соблюдают наглухо , у них даже отражатели и фане не у всех есть ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

51718



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах в России
«Они должны помнить, в какую страну приехали»: патриарх Кирилл высказался о мигрантах...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта
Быстрее любого корабля. Подводная скоростная ракета «Шквал»
Быстрее любого корабля. Подводная скоростная ракета «Шквал»
Подвиг, на который способна только женщина
Подвиг, на который способна только женщина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#автомобили#машина#аварии#позитив#авто аварии#удивительно#кот#СССР
#фото#люди#автомир#факты#забавно#интересное#фильм#Реакция#Индия#США
#Прикол#Юмор#история#ДТП#кино#интересно#Китай#Москва#повезло#Россия
Подвиг, на который способна только женщина Подвиг, на который способна только женщина 22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов 22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход Привычка нарушать до добра не доведёт Привычка нарушать до добра не доведёт Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре Столкнувшиеся автомобили снесли пешехода на тротуаре Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми Авария дня. Дачник влетел в остановку с людьми

На что жалуетесь?

Вернуться