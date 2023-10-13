В Красногорске бухой водитель протаранил 10 машин, пытаясь выехать из двора на скорости

Пьяный гонщик угомонился, только врезавшись на своей «Мицубиси» в столб. Свидетели задержали его и вызвали полицию.
Водитель автомобиля марки «Мицубиси» повредил десять припаркованных машин и совершил наезд на мачту городского освещения
— Ребята, которые на улице сидели, пытались его остановить. Бежали за ним, чтобы сфотографировать номера, хотели перекрыть ему дорогу, хотя он гнал на приличной скорости, — сказали местные.
В МВД добавили, что водителя задержали на месте преступления. Им оказался 26-летний житель Каширы. На него составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством). Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.
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