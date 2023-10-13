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В Красногорске бухой водитель протаранил 10 машин, пытаясь выехать из двора на скорости

В Красногорске бухой водитель протаранил 10 машин, пытаясь выехать из двора на скорости

Автор:
13 октября 2023 08:41
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Красногорск   Мицубиси   авто   бухой водитель   пьяный гонщик   
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Пьяный гонщик угомонился, только врезавшись на своей «Мицубиси» в столб. Свидетели задержали его и вызвали полицию.

Водитель автомобиля марки «Мицубиси» повредил десять припаркованных машин и совершил наезд на мачту городского освещения

— Ребята, которые на улице сидели, пытались его остановить. Бежали за ним, чтобы сфотографировать номера, хотели перекрыть ему дорогу, хотя он гнал на приличной скорости, — сказали местные.

В МВД добавили, что водителя задержали на месте преступления. Им оказался 26-летний житель Каширы. На него составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством). Сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Метки: Видео   Красногорск   Мицубиси   авто   бухой водитель   пьяный гонщик   
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3  комментария
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6k
Бу 49 минут назад
мудило малолетнее
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7k
MPEG-8 Полчаса назад
Уверен, что у данного персонажа куча штрафов и прав наверное уже давно забрали.
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Infinite

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