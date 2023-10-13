Афганский суперкар улучшили и планируют отправить на «24 часа Ле-Мана»

Создатели суперкара по-прежнему не раскрывают технических характеристик. Известно лишь, что купе имеет среднемоторную компоновку и приводится в движение модернизированным двигателем объёмом 1.8 литра от старой Toyota Corolla, который был дополнительно усовершенствован по сравнению с январским образцом.



Открывать двери выставочного экземпляра его хозяева не позволили: интерьер купе также ещё не готов.



По данным Bloomberg, на престижную выставку в Катаре компания Entop попала благодаря краудфандингу. Собрать 130 тысяч евро, чтобы оплатить участие, фирме помогли добровольные взносы от более чем 45 тысяч человек.



Следующая цель Entop гораздо более амбициозна: афганская компания планирует саккумулировать 30 миллионов евро. Из них будут оплачены завершение проектировки суперкара и его участие в престижной гонке «24 часа Ле-Мана», после чего Entop собирается начать производство и продажи.



Вероятнее всего, заезд в «Ле-Мане» также станет лишь очередной промоакцией. Глава Entop Мохаммад Реза Ахмади заявил агентству, что одна из задач проекта — подправить имидж Афганистана на международной арене.