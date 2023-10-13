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Афганский суперкар улучшили и планируют отправить на «24 часа Ле-Мана»

Афганский суперкар улучшили и планируют отправить на «24 часа Ле-Мана»

Автор:
13 октября 2023 13:11
Сообщество : Автомир
Метки: Mada9   Toyota   Автовсячина   Афганистан   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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Впервые афганский суперкар был представлен публике в январе этого года и назывался он Mada9. Автомобиль доработали, переименовали в Simurgh и привезли на выставку в Катар. Демонстрация станет частью кампании по сбору средств на завершение разработки.
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Метки: Mada9   Toyota   Автовсячина   Афганистан   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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2  комментария
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22k
Анатолий Соколов Полчаса назад
суперкар с движком 1.8 ... как-то оно не звучит ...
хотя на Ауди ТТ 1.8 турбо ставили ...
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30k
Головасыр коричнештанник 41 минуту назад
сойдёт он с дистанции в Ле-Мане и продолжат они делать то, что у них лучше всего получается - сажать мак )))
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