Афганский суперкар улучшили и планируют отправить на «24 часа Ле-Мана»

821
7
Впервые афганский суперкар был представлен публике в январе этого года и назывался он Mada9. Автомобиль доработали, переименовали в Simurgh и привезли на выставку в Катар. Демонстрация станет частью кампании по сбору средств на завершение разработки.
Создатели суперкара по-прежнему не раскрывают технических характеристик. Известно лишь, что купе имеет среднемоторную компоновку и приводится в движение модернизированным двигателем объёмом 1.8 литра от старой Toyota Corolla, который был дополнительно усовершенствован по сравнению с январским образцом.
Открывать двери выставочного экземпляра его хозяева не позволили: интерьер купе также ещё не готов.
По данным Bloomberg, на престижную выставку в Катаре компания Entop попала благодаря краудфандингу. Собрать 130 тысяч евро, чтобы оплатить участие, фирме помогли добровольные взносы от более чем 45 тысяч человек.
Следующая цель Entop гораздо более амбициозна: афганская компания планирует саккумулировать 30 миллионов евро. Из них будут оплачены завершение проектировки суперкара и его участие в престижной гонке «24 часа Ле-Мана», после чего Entop собирается начать производство и продажи.
Вероятнее всего, заезд в «Ле-Мане» также станет лишь очередной промоакцией. Глава Entop Мохаммад Реза Ахмади заявил агентству, что одна из задач проекта — подправить имидж Афганистана на международной арене.
Открывать двери выставочного экземпляра его хозяева не позволили: интерьер купе также ещё не готов.
По данным Bloomberg, на престижную выставку в Катаре компания Entop попала благодаря краудфандингу. Собрать 130 тысяч евро, чтобы оплатить участие, фирме помогли добровольные взносы от более чем 45 тысяч человек.
Следующая цель Entop гораздо более амбициозна: афганская компания планирует саккумулировать 30 миллионов евро. Из них будут оплачены завершение проектировки суперкара и его участие в престижной гонке «24 часа Ле-Мана», после чего Entop собирается начать производство и продажи.
Вероятнее всего, заезд в «Ле-Мане» также станет лишь очередной промоакцией. Глава Entop Мохаммад Реза Ахмади заявил агентству, что одна из задач проекта — подправить имидж Афганистана на международной арене.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Skoda открывает завод в Казахстане. Озвучен список выпускаемых моделей автомобилей
- 10 экземпляров Land Rover Defender от тюнинг ателье Mansory
- Китайцы представили 1224-стльный электрический гиперкар GAC Hyper SSR
- В России стартовали продажи автомобиля Москвич 6
- Вьетнамский мастер строит суперкары из дерева для своего сына
Новости партнёров
реклама
хотя на Ауди ТТ 1.8 турбо ставили ...