В России вырос импорт автомобилей из Японии

В октябре таможенники оформили 10,5 тысяч автотранспортных средств из Японии, хотя в сентябре было оформлено 8 тысяч автомобилей. Наметилась очевидная тенденция к росту импорта. Теперь каждый день из таможни выпускается от 400 до 500 автомобилей, которые физические лица ввозят для личного пользования.



Названы самые популярные автомобили, которые ввозят в Россию - это Toyota Camry, Corolla, RAV4, Land Cruiser Prado, Honda Fit.