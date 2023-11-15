В России вырос импорт автомобилей из Японии

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Пресс-служба Владивостокской таможни сообщила, что импорт японских автомобиле увеличился впервые с августа 2023 года, когда Япония ввела запрет на ввоз в Россию автомобилей с двигателями объемом от 1,9 литра и гибридов.
В октябре таможенники оформили 10,5 тысяч автотранспортных средств из Японии, хотя в сентябре было оформлено 8 тысяч автомобилей. Наметилась очевидная тенденция к росту импорта. Теперь каждый день из таможни выпускается от 400 до 500 автомобилей, которые физические лица ввозят для личного пользования.
Названы самые популярные автомобили, которые ввозят в Россию - это Toyota Camry, Corolla, RAV4, Land Cruiser Prado, Honda Fit.
Названы самые популярные автомобили, которые ввозят в Россию - это Toyota Camry, Corolla, RAV4, Land Cruiser Prado, Honda Fit.
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