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В России вырос импорт автомобилей из Японии

В России вырос импорт автомобилей из Японии

Автор:
15 ноября 2023 14:09
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   санкции   
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Пресс-служба Владивостокской таможни сообщила, что импорт японских автомобиле увеличился впервые с августа 2023 года, когда Япония ввела запрет на ввоз в Россию автомобилей с двигателями объемом от 1,9 литра и гибридов.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   санкции   
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2  комментария
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vasilykopkov 20 минут назад
Land Cruiser Prado с движком меньше 1,9л ?
Такие разве бывают?
Не знал...
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