Volvo отключила онлайн-сервисы в России

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Шведская Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов. Речь идёт о дилерской программе VIDA и мобильном сервисе Volvo On Call для владельцев машин. Сообщил об этом клубный портал.
Дилеры уже признают, что некоторые работы выполнить не смогут. В частности, это программирование новых ключей. Проблемы коснулись машин последних поколений. Со старыми, не требующими подключения к Сети и удалённым базам, всё гораздо проще.
Неофициальные сервисы и прежде работали, частично используя альтернативные каналы и способы. Правда, и они пока не знают, как сложится их работа в дальнейшем.
Что касается мобильного приложения и удалённых сервисов Volvo On Call, то полностью они пока не отключены. Владельцы отмечают, что не работает последняя версия программы. Также отмечаются сбои на некоторых моделях смартфонов и в работе отдельных функций.
Неофициальные сервисы и прежде работали, частично используя альтернативные каналы и способы. Правда, и они пока не знают, как сложится их работа в дальнейшем.
Что касается мобильного приложения и удалённых сервисов Volvo On Call, то полностью они пока не отключены. Владельцы отмечают, что не работает последняя версия программы. Также отмечаются сбои на некоторых моделях смартфонов и в работе отдельных функций.
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Метки: Volvo Автовсячина авто автомир автомобили машина санкции сервис
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