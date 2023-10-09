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Volvo отключила онлайн-сервисы в России

Volvo отключила онлайн-сервисы в России

Автор:
09 октября 2023 15:48
Сообщество : Автомир
Метки: Volvo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   санкции   сервис   
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Шведская Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов. Речь идёт о дилерской программе VIDA и мобильном сервисе Volvo On Call для владельцев машин. Сообщил об этом клубный портал.

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Метки: Volvo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   санкции   сервис   
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8  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий 38 минут назад
если еще нет то с бэхами а же петрушка будет . ну вот не понимаю я альтернативно одаренных покупателей этого фуфла . то есть ты отдаешь пару тройку миллионов денег за то что по факту тебе не принадлежит - хотят жопогрейку отключат , хотят стеклоподъемники или замки заблокируют . то есть ты купил но тебе забыли продать права пользоваться функционалом техники . бред .
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6k
Smolny 7 минут назад
Карета превращается, превращается карета... В элегантную тыкву! Ну и где же наши "быстрые умом Невтоны", способные "российским молотком чинить изделье лёгкое Европы"? Снять ограничения. Помню, как невскрываемый NAS с модификацией ядра ОС удавалось надурить и отвязать от сервера производителя, а брички наверняка имеют канал связи с похожей "защитой" и на том же Линуксе.
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2k
Вадим Курбатов 7 минут назад
«Старые» это какие, кто нибудь знает? С первым девяностиком будут проблемы? На on call пофиг, и так давно не работает уже.
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11k
Том Сойер 39 минут назад
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3k
kca-opa 43 минуты назад
КИТАЙСКАЯ вольво, это просто торговая марка китайской Geely, не дохрена-ли шведы на себя берут, выёживаться против хозяина? Вульво оставило себе только Вульве хеви тракс, но уже не уверен, хотя нам-то и похрен, Китай все запчасти продаст и поддержку организует, шильдик вульво-то им принадлежит
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20k
Александр 48 минут назад
Сами себе злобные буратины, после такого свои новые машины будет почти невозможно продать.
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