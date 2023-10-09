Volvo отключила онлайн-сервисы в России

Дилеры уже признают, что некоторые работы выполнить не смогут. В частности, это программирование новых ключей. Проблемы коснулись машин последних поколений. Со старыми, не требующими подключения к Сети и удалённым базам, всё гораздо проще.



Неофициальные сервисы и прежде работали, частично используя альтернативные каналы и способы. Правда, и они пока не знают, как сложится их работа в дальнейшем.



Что касается мобильного приложения и удалённых сервисов Volvo On Call, то полностью они пока не отключены. Владельцы отмечают, что не работает последняя версия программы. Также отмечаются сбои на некоторых моделях смартфонов и в работе отдельных функций.