Концепт нового электрического спорткара Toyota FT-Se

Toyota FT-Se — демонстрация взгляда компании на облик суперкаров в эпоху нулевого уровня вредных выбросов. На опубликованных фотографиях можно увидеть нарочито агрессивные детали кузова, динамичный силуэт и некоторые элементы оформления салона, включая цифровые приборы и руль-«штурвал».



Toyota обещает снабдить купе инновационным программным обеспечением, которое при помощи обновлений позволит суперкару «расти вместе с водителем».



Toyota FT-3e имеет такой же агрессивный внешний вид, но более практичный тип кузова — низкий удлинённый кроссовер. Позиционируется он как прототип электрокара нового поколения: не исключено, это намёк на облик будущих батарейных новинок Toyota. Кроме того, на концепте будет реализована новая технология общения машины и водителя. Наружные кузовные панели оборудуют дисплеями, которые смогут демонстрировать подходящему к машине человеку, к примеру, уровень заряда аккумулятора и температуру в салоне.