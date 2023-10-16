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Концепт нового электрического спорткара Toyota FT-Se

Концепт нового электрического спорткара Toyota FT-Se

Автор:
16 октября 2023 16:58
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   спорткар   электромобиль   
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Toyota представила спортивный автомобиль, который собирается представить позднее в этом месяце на выставке Japan Mobility Show. Первые тизеры изображают купе с футуристическим стилем, которое совсем не похоже на GR86 или Supra. Похоже, это эволюция концепции Sports EV. У него была похожая форма, оранжевый кузов и черная крыша. Возможно, это просто более близкий прототип к серийному варианту.

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Метки: Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   спорткар   электромобиль   
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