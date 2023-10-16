Концепт нового электрического спорткара Toyota FT-Se

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Toyota представила спортивный автомобиль, который собирается представить позднее в этом месяце на выставке Japan Mobility Show. Первые тизеры изображают купе с футуристическим стилем, которое совсем не похоже на GR86 или Supra. Похоже, это эволюция концепции Sports EV. У него была похожая форма, оранжевый кузов и черная крыша. Возможно, это просто более близкий прототип к серийному варианту.
Toyota FT-Se — демонстрация взгляда компании на облик суперкаров в эпоху нулевого уровня вредных выбросов. На опубликованных фотографиях можно увидеть нарочито агрессивные детали кузова, динамичный силуэт и некоторые элементы оформления салона, включая цифровые приборы и руль-«штурвал».
Toyota обещает снабдить купе инновационным программным обеспечением, которое при помощи обновлений позволит суперкару «расти вместе с водителем».
Toyota FT-3e имеет такой же агрессивный внешний вид, но более практичный тип кузова — низкий удлинённый кроссовер. Позиционируется он как прототип электрокара нового поколения: не исключено, это намёк на облик будущих батарейных новинок Toyota. Кроме того, на концепте будет реализована новая технология общения машины и водителя. Наружные кузовные панели оборудуют дисплеями, которые смогут демонстрировать подходящему к машине человеку, к примеру, уровень заряда аккумулятора и температуру в салоне.
Toyota обещает снабдить купе инновационным программным обеспечением, которое при помощи обновлений позволит суперкару «расти вместе с водителем».
Toyota FT-3e имеет такой же агрессивный внешний вид, но более практичный тип кузова — низкий удлинённый кроссовер. Позиционируется он как прототип электрокара нового поколения: не исключено, это намёк на облик будущих батарейных новинок Toyota. Кроме того, на концепте будет реализована новая технология общения машины и водителя. Наружные кузовные панели оборудуют дисплеями, которые смогут демонстрировать подходящему к машине человеку, к примеру, уровень заряда аккумулятора и температуру в салоне.
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