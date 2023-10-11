Концепт Toyota Baby Lunar Cruiser для Луны и Марса

893
7
Дизайнерское подразделение Toyota под названием Calty Design Research, расположенное в США, на своё 50-летие представило юбилейный проект - Baby Lunar Cruiser. Существует он пока только в виртуальном пространстве, но разрабатывался для освоения других планет, включая Луну и Марс.
Космический внедорожник частично повторяет своим внешним видом культовый Land Cruiser FJ40 — например, двустворчатой задней дверью или обводами «радиаторной решётки» с крупной надписью Toyota. Правда, в случае с луноходом она служит консолью для размещения лидаров, камер и прочих датчиков. Лобовое стекло представляет собой стеклянную капсулу с прозрачными боковыми стенками для улучшения обзора.
Обзору помогает и огромный экран на месте передней панели — он может показывать покрытие под днищем Lunar Cruiser и положение колёс. Функция управления машиной выведена на джойстик, а кресла получили широкие возможности трансформации.
В движение концепт по задумке создателей приводится при помощи мотор-колёс с безвоздушными устойчивыми к проколам шинами. Никакие технические характеристики не названы.
В головном отделении Toyota над вопросами транспорта для других планет думают ещё с 2019 года — концерн имеет совместный проект с японским Агентством аэрокосмических исследований JAXA. Японцы хотят построить большой передвижной модуль с похожими мотор-колёсами, но с водородной силовой установкой. Расчётный запас хода модуля позволит ему объехать Луну по экватору.
Обзору помогает и огромный экран на месте передней панели — он может показывать покрытие под днищем Lunar Cruiser и положение колёс. Функция управления машиной выведена на джойстик, а кресла получили широкие возможности трансформации.
В движение концепт по задумке создателей приводится при помощи мотор-колёс с безвоздушными устойчивыми к проколам шинами. Никакие технические характеристики не названы.
В головном отделении Toyota над вопросами транспорта для других планет думают ещё с 2019 года — концерн имеет совместный проект с японским Агентством аэрокосмических исследований JAXA. Японцы хотят построить большой передвижной модуль с похожими мотор-колёсами, но с водородной силовой установкой. Расчётный запас хода модуля позволит ему объехать Луну по экватору.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Honda разработала электромобиль, чтобы сделать счастливее маленьких пациентов больниц
- Автомобили, о которых вы не слышали - автодом Toyota Chinook
- Конкурент Lada Vesta NG в лице Toyota появился в продаже в России
- Toyota представила Land Cruiser Prado 2024 - он стал гибридным и подешевел
- В Россию привезли Toyota Probox по цене Lada Granta
Метки: Toyota Автовсячина Луна Марс Япония авто автомир автомобили концепт космос луноход марсоход машина
Новости партнёров
реклама