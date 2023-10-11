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Концепт Toyota Baby Lunar Cruiser для Луны и Марса

Концепт Toyota Baby Lunar Cruiser для Луны и Марса

Автор:
11 октября 2023 16:20
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Автовсячина   Луна   Марс   Япония   авто   автомир   автомобили   концепт   космос   луноход   марсоход   машина   
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Дизайнерское подразделение Toyota под названием Calty Design Research, расположенное в США, на своё 50-летие представило юбилейный проект - Baby Lunar Cruiser. Существует он пока только в виртуальном пространстве, но разрабатывался для освоения других планет, включая Луну и Марс.
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Метки: Toyota   Автовсячина   Луна   Марс   Япония   авто   автомир   автомобили   концепт   космос   луноход   марсоход   машина   
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2  комментария
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Ego sum qui sum Час назад
очень уместный тут мем (для тех кто смотрел футураму)
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iskra 13 минут назад
Прикольно - "Никакие технические характеристики не названы". Так и я могу - нарисовать тюнингованный по теме "космос" современный автомобиль.Мне бы ещё зарплату,как у дизайнерского отдела тойоты..

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