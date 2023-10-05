Как можно управлять бензовозом и не смотреть на дорогу?

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Очередное ночное ДТП на внешней стороне 108-го километра МКАД со стоящими автомобилями и бензовозом. К счастью, ничего не загорелось и не взорвалось. Сообщается, что повреждены три автомобиля.
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Метки: Видео ДТП МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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