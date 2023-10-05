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Как можно управлять бензовозом и не смотреть на дорогу?

Как можно управлять бензовозом и не смотреть на дорогу?

Автор:
05 октября 2023 08:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Очередное ночное ДТП на внешней стороне 108-го километра МКАД со стоящими автомобилями и бензовозом. К счастью, ничего не загорелось и не взорвалось. Сообщается, что повреждены три автомобиля.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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11k
Андрей Ма-С Час назад
с вероятностью в 90% втыкал в телефон
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Еркен 47 минут назад
Ну как видно по видео "можно", надеюсь хоть без жертв, у нас многие отвлекаются на смартфон за рулем.
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Андрей Час назад
Ой как повезло водителю ЛАДЫ, успел перестроиться. Иначе была бы котлета.
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