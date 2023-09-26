Таксистам хотят запретить парковать автомобили в жилой зоне

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Предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне получило поддержку МВД.
Парламентарий предложил внести изменения в правила дорожного движения. По его мысли, в новой редакции машинам такси следует запретить оставаться в жилой зоне более чем на 30 минут.
В ответ на это начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников заявил, что инициатива поддерживается ведомством на уровне концепции. В то же время он отметил, что идея ещё требует проработки «с участием заинтересованных органов исполнительной власти».
В ответ на это начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников заявил, что инициатива поддерживается ведомством на уровне концепции. В то же время он отметил, что идея ещё требует проработки «с участием заинтересованных органов исполнительной власти».
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А как быть с теми кто живёт в доме и в качестве такси использует свой автомобиль?
Не может такчопарк обеспечить стоянку? Идёт нахер с рынка как профнепригодный. Цены вырастут? Ну я согласен платить чутка побольше, но чтобы на вызов приезжала неубитая машина и там сидел водитель который по русски говорит и город знает.