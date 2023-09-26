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Таксистам хотят запретить парковать автомобили в жилой зоне

Таксистам хотят запретить парковать автомобили в жилой зоне

Автор:
26 сентября 2023 16:16
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   парковка   такси   штраф   
1320
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Предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова запретить парковку и длительную стоянку автомобилей такси в жилой зоне получило поддержку МВД.

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Метки: Автовсячина   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   парковка   такси   штраф   
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13  комментариев
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30k
Юрьевич Час назад
Это всё хорошо конечно. Согласен, таксистов стало дофига и рассовывают свои автомобили по дворам.
А как быть с теми кто живёт в доме и в качестве такси использует свой автомобиль?
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37
Феличита Юрьевич Час назад
тогда его автомобиль перестаёт быть личным, а участвует в коммерческой деятельности со всеми вытекающими из этого последствиями
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9k
soar Минуту назад
Давно пора запретить парковать во дворах коммерческий транспорт, если он оформлен на юрлиц. У меня пол двора заставлено газелями и грузовиками какими-то.
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37k
Алексей 8 минут назад
опять гибдд нормально работать не хотят - сделайте уже приложуху и штраф по фотографии и все быстро в дворах порядок будет... и нет чтоб сначала каршеринг кошмарить и самокатчиков, главное зло...
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1k
Алексей Попов Полчаса назад
Они там чё курят? Или уже просто на "тяжелых" сидят? Город Севастополь - он мне покажет где не ЖИЛАЯ зона? Или эти дб из поселка (из домика) по сторонам не смотрят, а про троллейбус думаю что он в СССР остался? СУКИ.
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48
Орёл 36 минут назад
а когда разрешат их сжигать, если они нарушили?!
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7k
vasilykopkov 42 минуты назад
Лучше бы каршерингу запретили, тем более его чаще всего как попало ставят...
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6k
Smolny 2 часа назад
Таксопарки возле каждого микрорайона будут? Или Боря полагает, что таксисты нематериальны сами, а также их железные кони? А, понял... Идея Борюсика в том, чтобы автомобили такси работали круглосуточно, а простаивали только на ремонте или перед утилизацией.
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236
FreelancerND Smolny 44 минуты назад
Правильный ответ - "таксопарки у каждого района будут", потому что коммерческие водятлы [мат] уже всех. И хитросдеданные таксопарки, которым охота только денежку грести, а наинфраструктуру таксопарка забить болт.
Не может такчопарк обеспечить стоянку? Идёт нахер с рынка как профнепригодный. Цены вырастут? Ну я согласен платить чутка побольше, но чтобы на вызов приезжала неубитая машина и там сидел водитель который по русски говорит и город знает.
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48
Орёл FreelancerND 37 минут назад
найти в масквабаде парковку под такси, это когда всех гаражников выпилили?! БУГАГА!!!!
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