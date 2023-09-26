Таксистам хотят запретить парковать автомобили в жилой зоне

Парламентарий предложил внести изменения в правила дорожного движения. По его мысли, в новой редакции машинам такси следует запретить оставаться в жилой зоне более чем на 30 минут.



В ответ на это начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников заявил, что инициатива поддерживается ведомством на уровне концепции. В то же время он отметил, что идея ещё требует проработки «с участием заинтересованных органов исполнительной власти».