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Сбил ребёнка во дворе дома и скрылся с места ДТП

Сбил ребёнка во дворе дома и скрылся с места ДТП

Автор:
21 сентября 2023 09:57
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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19 сентября в одном из дворов Омска на бульваре Архитекторов водитель на автомобиле ВАЗ-21074 сбил 9-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Заведено уголовное дело.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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3  комментария
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2k
Жирный бот 42 минуты назад
куда, куда, во дворе носиться на авто((( сколько раз дети выскакивали из-за машин...
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3k
kuchipachi 21 минуту назад
вообще пока физически не будут разделены пешеходы и автомобили, наезды на пешеходов будут продолжаться вечно. и будут вечные споры. одни будут утверждать, что дети не должны выбегать на проезжую часть, другие, что авто должны двигаться как можно медленнее. и все будут правы, потому что наезд на человека - почти всегда обоюдная вина. поэтому надо физически разделять авто и пешеходов. надземные переходы, подземные наземные со светофорами, чтобы красный сигнал дублировался бетонным блоком и т.д. во дворах делать жесткие и высокие лежачие полицейские, чтобы физические не было возможности разогнаться выше ограничения скорости. только так можно свести к минимуму дтп с участием пешеходов
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10k
Vacony Полчаса назад
ну вообщем то оба виноваты... один гнал выше положенного, второй на дорогу бежал без оглядки...
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