Сбил ребёнка во дворе дома и скрылся с места ДТП

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19 сентября в одном из дворов Омска на бульваре Архитекторов водитель на автомобиле ВАЗ-21074 сбил 9-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. Заведено уголовное дело.
Водителя задержали, им оказался 16-летний подросток. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов, на учете не состоял. Выяснилось, что несовершеннолетний купил автомобиль на сайте бесплатных объявлений за 50 тысяч рублей и планировал в дальнейшем перепродать. Время от времени подросток, без разрешения родителей, ездил на «Жигулях».
«Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии объяснив свои действия состоянием шока. На улице Взлетной он бросил машину, снял государственные номера и спрятал в багажный отсек. Некоторое время спустя юноша принял решение все-таки вернуться на место аварии», — рассказали в полиции.
Пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
На несовершеннолетнего водителя составили 6 административных протоколов и поставили на профилактический учет.
«Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии объяснив свои действия состоянием шока. На улице Взлетной он бросил машину, снял государственные номера и спрятал в багажный отсек. Некоторое время спустя юноша принял решение все-таки вернуться на место аварии», — рассказали в полиции.
Пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
На несовершеннолетнего водителя составили 6 административных протоколов и поставили на профилактический учет.
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