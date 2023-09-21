Сбил ребёнка во дворе дома и скрылся с места ДТП

Водителя задержали, им оказался 16-летний подросток. Ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов, на учете не состоял. Выяснилось, что несовершеннолетний купил автомобиль на сайте бесплатных объявлений за 50 тысяч рублей и планировал в дальнейшем перепродать. Время от времени подросток, без разрешения родителей, ездил на «Жигулях».



«Водитель с места происшествия скрылся, впоследствии объяснив свои действия состоянием шока. На улице Взлетной он бросил машину, снял государственные номера и спрятал в багажный отсек. Некоторое время спустя юноша принял решение все-таки вернуться на место аварии», — рассказали в полиции.

Пострадавший ребенок сейчас находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.



На несовершеннолетнего водителя составили 6 административных протоколов и поставили на профилактический учет.