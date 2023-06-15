Перебежать дорогу на красный свет - совсем плохая идея

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Видео ДТП из Минска. 18-летний мужчина пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора для пешеходов и попал под колёса мопеда. Мужчина жив, но некоторое время теперь поживёт в больнице.
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