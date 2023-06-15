FISHKINET
Сообщество Аварии 6797 постов • 546 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Перебежать дорогу на красный свет - совсем плохая идея

Перебежать дорогу на красный свет - совсем плохая идея

Автор:
15 июня 2023 10:59
Сообщество : Аварии
Метки: Белоруссия   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   
475
2
1
Видео ДТП из Минска. 18-летний мужчина пытался перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора для пешеходов и попал под колёса мопеда. Мужчина жив, но некоторое время теперь поживёт в больнице.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Белоруссия   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17063



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Бойкот и точка
Бойкот и точка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#автомир#история#аварии#Автовсячина#позитив#фильм#СССР#забавно
#фото#машина#Юмор#животные#ДТП#подборка#интересное#Китай#собака#картинки
#интересно#люди#Прикол#новости#авто аварии#кино#факты#наука#Россия#соцсети
Как купить дом и не остаться в лопухах Как купить дом и не остаться в лопухах Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться