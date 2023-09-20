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Водительские права могут начать выдавать на 20 лет

Водительские права могут начать выдавать на 20 лет

Автор:
20 сентября 2023 14:08
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   закон   машина   права   
1115
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В России водительские права хотят выдавать на 20 лет вместо нынешних 10-ти. Депутаты Госдумы разрабатывают поправки, которые касаются срока действия водительских удостоверений на два десятилетия вместо одного.

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Метки: Автовсячина   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   закон   машина   права   
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11  комментариев
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60k
pynh 2 часа назад
"не нарушают правила ПДД"?
не нарушают правила правила?
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251
А П 45 минут назад
"Могут начать"... А могут не начать
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246
Fil 48 минут назад
Если гражданин регулярно проходит медосмотр, не нарушает ПДД и вообще молодец, то поменять водительское удостоверение раз в 10 лет, а не в 20 проблемы не составит. В чем тогда смысл этих разговоров?
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5k
Sanar Час назад
"Перед этим проводились обсуждения с начальником ГАИ и инспекторами ГИБДД."(с)
___________________________________________________________________
ГАИ вернули? Блин надо меньше летать по командировкам)
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1k
Потому что я Алёша 2 часа назад
Лучше бы отбирали на 20 лет...у некоторых.
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7k
Roman 2 часа назад
Лучше бы отбирать нормально начали.
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
С одной стороны управляем средством повышенной опасности, а с другой стороны отсутствие должного контроля за состоянием здоровья? Глупо немного.
Если бы была некая обязательная ежегодная диспансеризация и общая база, тогда конечно. А так столько дураков за рулём, ещё добавить к ним больных.
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1k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Спорно. Продлил какой-нибудь добропорядочный гражданин шестидесяти лет от роду права на 20 лет, а через пять лет в гости Альцгеймер пожаловал, или Паркинсон, да и деменция молодеет, уже и у 40-летних выявляется. А ещё бывают глаукома, гипертония, диабет, да много чего "интересного".
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