Водительские права могут начать выдавать на 20 лет

Председатель комитета Госдумы по автотранспорту Евгений Москвичев рассказал о начале работы с поправками к законопроекту, которые предусматривают увеличенный срок актуальности прав россиян на управление транспорта с 10 до 20 лет.



Представитель власти отмечает, если россиянине каждый раз в срок проходят медосмотры, не нарушают правила дорожного движения и не находятся в розыске, то для таких граждан могут утвердить удлиненный срок действия водительских прав на дополнительные 10 лет.



Такое предложение проходит стартовый этап согласования. Перед этим проводились обсуждения с начальством и инспекторами ГИБДД. Положительное решение этого вопроса позволит избежать сложностей для автомобилистов со сбором необходимой документации.