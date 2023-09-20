Водительские права могут начать выдавать на 20 лет

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В России водительские права хотят выдавать на 20 лет вместо нынешних 10-ти. Депутаты Госдумы разрабатывают поправки, которые касаются срока действия водительских удостоверений на два десятилетия вместо одного.
Председатель комитета Госдумы по автотранспорту Евгений Москвичев рассказал о начале работы с поправками к законопроекту, которые предусматривают увеличенный срок актуальности прав россиян на управление транспорта с 10 до 20 лет.
Представитель власти отмечает, если россиянине каждый раз в срок проходят медосмотры, не нарушают правила дорожного движения и не находятся в розыске, то для таких граждан могут утвердить удлиненный срок действия водительских прав на дополнительные 10 лет.
Такое предложение проходит стартовый этап согласования. Перед этим проводились обсуждения с начальством и инспекторами ГИБДД. Положительное решение этого вопроса позволит избежать сложностей для автомобилистов со сбором необходимой документации.
Представитель власти отмечает, если россиянине каждый раз в срок проходят медосмотры, не нарушают правила дорожного движения и не находятся в розыске, то для таких граждан могут утвердить удлиненный срок действия водительских прав на дополнительные 10 лет.
Такое предложение проходит стартовый этап согласования. Перед этим проводились обсуждения с начальством и инспекторами ГИБДД. Положительное решение этого вопроса позволит избежать сложностей для автомобилистов со сбором необходимой документации.
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не нарушают правила правила?
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ГАИ вернули? Блин надо меньше летать по командировкам)
Если бы была некая обязательная ежегодная диспансеризация и общая база, тогда конечно. А так столько дураков за рулём, ещё добавить к ним больных.