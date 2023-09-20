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Обучение вождению ценой автомобиля

Обучение вождению ценой автомобиля

Автор:
20 сентября 2023 11:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
2059
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Доподлинно неизвестно сама получила водительские права эта женщина или "помогли", но вряд ли в автошколе учат так управлять автомобилем. Женщина на Infiniti заехала под кирпич и попала в "ловушку". Но если долго мучиться, то что-нибудь получится.

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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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17  комментариев
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413
дмитрий викторович 2 часа назад
Я бы, на месте чувака с телефоном, не стал бы перед машиной бегать. С таким водителем.
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2k
Алексей 5 минут назад
Даме на финике нужно уметь останавливаться на первом факапе, а не собирать из них букет. И 3 месяцев не отъездила, а уже в ремонт https://www.nomerogram.ru/n/a212ty41-190394753/https://www.nomerogram.ru/n/a212ty41-190394753/ . Что-то подсказывает, что проще эту на разбор и купить такую же за 700-900к.
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248
А П 13 минут назад
По дате и месту получения ВУ выяснить, кто принимал экзамены. Уволить без пенсии за несоответствие.
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2k
Сергей Викторович 45 минут назад
Что вот совсем неправильно - везде культивируется принцип, что машина - это просто, это комфорт, это круто. А раньше в первую очередь учили, что автомобиль - это опасно, это тяжелая габаритная штука, которой надо уметь управлять, надо понимать всю сложность и ответственность. Я когда начинал самостоятельно ездить - да я маршрут заранее продумывал, чтобы поменьше налево поворачивать, чтобы перестроиться заранее было где, чтобы других машин было мало, чтобы не было узких мест...и так далее. А сейчас - относятся к машине, как по принципу кнопки - нажал-поехал, повернул руль - повернула машина. Первый раз садятся за руль - и вперед, по газам, с музыкой! А то, что есть инерция, сцепление с дорогой, разное поведение двигателя на разных режима - это все по барабану...
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3k
Игорь 47 минут назад
а то что водятельница с регистратором матерится при маленьких (судя по голосам) детях в своей машине, судя по всему, уже никого не возмущает
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22k
Valiko 51 минуту назад
Infinity of a stupidity
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8k
Vалѣнтиныч 52 минуты назад
-Материться можно?
-Нет.
- Тогда я просто ОБЕСКУРАЖЕН !!!!
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1k
Nick Час назад
отшелушила финик
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190
Homefighter Час назад
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8k
Влад Час назад
я бы так смело не ходил около её машины-придавит ещё...
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711
Шурман Час назад
Да таких кучи . Первая фотка это на днях , выехал из гаража и опа по левой стороне удар в дерево . Припарковался там уже люди подбежали сидит женщина я спросил скорая нужна говорит нет . Спрашиваю что случилось ? она вот выехала с парковки а машина так быстро поехала :) Второе фото сижу за компом слышу треск , выглядываю а в кустах на горке машина стоит и старики в панике сидят , жена скорую и полицию вызвала .
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983
vadimbar Час назад
И оно среди нас ездит ?!
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Права купила, ехать не купила.
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6k
Бу 2 часа назад
больше похоже, что водила под "веществами".
(((
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3k
xbrat 2 часа назад
Это какой-то пистец, товарищи!!!
Срочно заведение уголовного дела по факту взатки на весь отдел, где права получала и лишение лицензии автошколу, где училась!
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Я считаю себя отморзком, но находиться в радиусе менее 50м от неё считаю самоубийством. На машине сдал бы назад метров хотя бы на 100, на месте пешеходов спрятался бы за деревом до исчезновения героини из радиуса поражения. Нунафиг!
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10k
МихА 2 часа назад
Яб этой курице велик не доверил
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