Обучение вождению ценой автомобиля

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Доподлинно неизвестно сама получила водительские права эта женщина или "помогли", но вряд ли в автошколе учат так управлять автомобилем. Женщина на Infiniti заехала под кирпич и попала в "ловушку". Но если долго мучиться, то что-нибудь получится.
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-Нет.
- Тогда я просто ОБЕСКУРАЖЕН !!!!
(((
Срочно заведение уголовного дела по факту взатки на весь отдел, где права получала и лишение лицензии автошколу, где училась!