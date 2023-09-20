Обучение вождению ценой автомобиля

Доподлинно неизвестно сама получила водительские права эта женщина или "помогли", но вряд ли в автошколе учат так управлять автомобилем. Женщина на Infiniti заехала под кирпич и попала в "ловушку". Но если долго мучиться, то что-нибудь получится.

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