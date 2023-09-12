Наказание за поворот через всю дорогу

1422
2
1
Видео ДТП из Нижнего Новгорода. 10 сентября на Проспекте Гагарина водитель белого автомобиля Киа Рио поворачивая направо из крайнего левого ряда столкнулся с попутным автомобилем Фольксваген Гольф. Информация о пострадавших уточняется.
Источник:
Ссылки по теме:
- МКАД. Не устоять даже на обочине
- Оба решили искать "счастье" на обочине
- В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт
- Немного об аквапланировании
- "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама