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Наказание за поворот через всю дорогу

Наказание за поворот через всю дорогу

Автор:
12 сентября 2023 10:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео ДТП из Нижнего Новгорода. 10 сентября на Проспекте Гагарина водитель белого автомобиля Киа Рио поворачивая направо из крайнего левого ряда столкнулся с попутным автомобилем Фольксваген Гольф. Информация о пострадавших уточняется.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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11  комментариев
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20k
Сергей Шишкин 2 часа назад
Ну судя по фото, гольф тоже нарушил, ехал прямо по полосе-только направо. Если не ошибаюсь.
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3k
Игорь 2 часа назад
наверняка спросит - че, не могла пропустить что ли?
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30k
BuG 2 часа назад
Мудак обыкновенный.
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