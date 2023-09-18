Страховые компании будут наказаны деньгами за отказ продать полис ОСАГО

Согласно законопроекту, если на сайте страховой компании при оформлении онлайн-полиса ОСАГО произойдет «сбой», то это будет считаться уклонением от заключения договора автострахования. За этой страховщику будет грозить штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.



На сайтах некоторых страховых компаний граждане часто наблюдают якобы «сбои» при попытке оформить онлайн-полис. Больше всего с этим сталкиваются начинающие водители, мотоциклисты, а также водители такси и автобусов. Страхование ответственности таких категорий несет повышенные риски, и страховщики, не желая страховать таких клиентов, намеренно устраивают на сайте «сбои». Если это будет доказано, то страховую компанию накажут «рублем».



Также страховые компании будут штрафовать на 50 тысяч рублей за непредоставление бланков полисов ОСАГО агентам и брокерам, а также за нарушение сроков выдачи страхового полиса.