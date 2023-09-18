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Страховые компании будут наказаны деньгами за отказ продать полис ОСАГО

Страховые компании будут наказаны деньгами за отказ продать полис ОСАГО

Автор:
18 сентября 2023 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ОСАГО   авто   автомир   автомобили   закон   машина   страховка   штраф   
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Совет Федерации разработал законопроект, который вводит наказание за уклонение страховых компаний от продажи онлайн-полисов ОСАГО. Автором законопроекта является сенатор Андрей Кутепов, который возглавляет комитет по экономической политике.

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Метки: Автовсячина   ОСАГО   авто   автомир   автомобили   закон   машина   страховка   штраф   
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3  комментария
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
не прошло и полгода.
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1k
Евгений 37 минут назад
Ключевая фраза "если это будет доказано". Кто и как будет доказывать факт уклонения?
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51k
Андрей Час назад
Надо к стоимости ОСАГО ещё приплюсовывать сумму штрафов, которые чел нахватал за прошлый год.
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