FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11095 постов • 827 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Электросамокаты хотят обязать регистрировать в ГИБДД и получать номера

Электросамокаты хотят обязать регистрировать в ГИБДД и получать номера

Автор:
27 апреля 2023 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гибдд   закон   машина   самокат   
580
2
В Госдуме России разработали поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». В них говорится о том, что средства индивидуальной мобильности необходимо будет ставить на учет в ГИБДД. Кроме этого на электросамокаты нужно будет получать государственные регистрационные знаки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гибдд   закон   машина   самокат   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
42  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё как всегда - в столицах проблемы, а в мухосранске скоро дитя в детской коляске нельзя будет катать без прав и регистрации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
46k
turyst Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ал Ри Полчаса назад
Проблема решается на 1-2-3, путём сдачи теории ПДД (экзамен на 15-20 вопросов) для вело/самокато- пользователей (у кого вообще нет никакой категории водительских прав) и получением удостоверения в электронном доступе.
Препятствие для идиотов и информирование тех, кто не в курсе, как грамотно и безопасно ездить (80% самокатчиков).
Хочешь пользоваться самокатом на прокат- без удостоверения услуга недоступна.
Пользуешься своим двухколёсным, но без удостоверения- ты нарушитель и тебе положен штраф и сдача теории. Попался снова - штраф с каждым разом становится больше.
Захотел получить права категории А или В- а у тебя неоплаченные штрафы, что говорит о том, что тебе плевать на ПДД, зачем тебе права на байк/авто?

Потому на Западе ПРОПУСКАЮТ пешеходов на зебре, велосипедисты дают знаки перед поворотом- люди отдупляют происходящее вокруг, а дебилы собирают огромные штрафы и проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Элек Мек 36 минут назад
1001 способ пополнить казну за счёт "богатых".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
138
Серж 41 минуту назад
Да очистите мир от говнокатов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
mikhanych 41 минуту назад
сначала приняли дебильные поправки, теперь на это дебильную заплатку вояют!
отнесите все это чудо к мопедам и мотоциклам, которыми они зачастую и являются, на основании их характеристик, и вот тут без танцев с бубном номера и наличие прав у водителей, а заодно и переселение этих камикадзе с тротуаров на дороги.
плохо от этого будет только прокатным компаниям, но они это переживут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай 45 минут назад
Да неужели, догадались что электросамокат и моноколесо это все таки ТС даже сейчас по определению... и для них уже установлены теже правила что и для мопедов, осталось донести это до пользователей и не начинать выдумывать колесо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
КремлеКот 53 минуты назад
Читаю комментарии и удивляюсь. То мечут громы и молнии в адрес самокатчиков, то возмущаются, что хотят привести эту шатию-братию к порядку. Какой-то бред начинают писать, то про детские коляски, то про ролики.
Далее мем с Сергеем Лавровым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад Час назад
на кеды тоже номера. и на лыжи
а на ласты регистрировать в ГИМС
ну и ноги уж тогда тоже куль мелочится-ордунг так ордунг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
989
ruslan d Час назад
А зачем ? На ролики не надо кстати ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Jearom Час назад
когда дойдем до госзнаков на пешеходов? а то ишь, лезут на красный, черти, а то еще и ролики надевают, паразиты! А так - у каждого номер - нарушил - получи. И прав лишать, чтобы по полгодика не ходили через дорогу, если нарушат сильно! Нет прав пешеходных - сиди дома и передвигайся только на такси!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Jearom Час назад
ИА "ПАНОРАМА"? ну как ты на гироскутер номер прицепишь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn 2 часа назад
Удивительно,что в своё время спинеры на учёт не ставили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81k
7guest 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kostick 2 часа назад
всё бы ничего, но основная масса, как минимум в нашей деревне, это шеринговые самокаты. именно на оных школота гоняет на все деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жирный бот 2 часа назад
Ну с самокатчиками чтото делать надо..Но права - х.з..Те что в аренду, штрафы навешивать за превышение..такие чтобы в следующий раз подумал. Всетаки лететь в толпе даже 25км в час - это можно покалечить кого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−11
Дмитрий Жирный бот 2 часа назад
для начала - техническое ограничение скорости до 6 км/ч при движении по тротуарам (а лучше вообще это запретить)- это скорость быстрой ходьбы. А хочешь больше - на дорогу с правами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 2 часа назад
нужно еще налогами обложить и доп. страховками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
SuperTroll 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мистер Фикс 3 часа назад
Давно пора. Особенно если лезет на дорогу.
И велосипедеров туда же. И правила учить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−11
Дмитрий ..: Атеист :.. 2 часа назад
ты отстал от жизни - привлекают когда надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
VL 3 часа назад
То есть, по мнению актрисулек, спортсменов и иных списочников, если нет возможности размещения номера, владелец должен выкинуть своё СИМ? Офигительно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 3 часа назад
И обязательно права получать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5492



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как испанская компания уволила электрика-алкоголика и поплатилась за это
Как испанская компания уволила электрика-алкоголика и поплатилась за это
Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
Набирающие популярность в сообществах
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года
Морские захоронения стали решением Китая для переполненных кладбищ
Морские захоронения стали решением Китая для переполненных кладбищ
Найден новый способ кражи iPhone с дальнейшей сменой пароля
Найден новый способ кражи iPhone с дальнейшей сменой пароля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор двух друзей

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#автомир#животные#Прошлое#дтп#кино#шоу бизнес#знаменитости
#Юмор#история#интересно#подборка#люди#США#авто аварии#Автовсячина#улыбнуло#картинки
#интересное#машина#факты#в мире#позитив#аварии#дети#актеры#забавно#Приколы
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Внедорожники, которые выпускаются более 20 лет Внедорожники, которые выпускаются более 20 лет Замена свечей на Bugatti Veyron потребует 50 часов работы и 20 000 долларов Замена свечей на Bugatti Veyron потребует 50 часов работы и 20 000 долларов Управлять автомобилем можно будет без документов Управлять автомобилем можно будет без документов Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей Свалку с сотнями масл-каров нашли в США Свалку с сотнями масл-каров нашли в США

На что жалуетесь?

Вернуться