Электросамокаты хотят обязать регистрировать в ГИБДД и получать номера

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В Госдуме России разработали поправки в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». В них говорится о том, что средства индивидуальной мобильности необходимо будет ставить на учет в ГИБДД. Кроме этого на электросамокаты нужно будет получать государственные регистрационные знаки.
Если поправки в закон примут, то владелец электросамоката должен будет в течение 10 дней после его покупки поставить его на учет через Госуслуги, а также получить госномер. Если конструкцией СИМ не предусмотрено размещение номера, то эксплуатация такого СИМ будет запрещена.
В соответствии с постановлением правительства РФ, которое вступило в силу 1 марта 2023 года, средствами индивидуальной мобильности являются электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, электроскейтборды, моноколеса и другие аналогичные устройства. СИМ признаны транспортными средствами.
В соответствии с постановлением правительства РФ, которое вступило в силу 1 марта 2023 года, средствами индивидуальной мобильности являются электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, электроскейтборды, моноколеса и другие аналогичные устройства. СИМ признаны транспортными средствами.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили гибдд закон машина самокат
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Хочешь пользоваться самокатом на прокат- без удостоверения услуга недоступна.
Пользуешься своим двухколёсным, но без удостоверения- ты нарушитель и тебе положен штраф и сдача теории. Попался снова - штраф с каждым разом становится больше.
Захотел получить права категории А или В- а у тебя неоплаченные штрафы, что говорит о том, что тебе плевать на ПДД, зачем тебе права на байк/авто?
Потому на Западе ПРОПУСКАЮТ пешеходов на зебре, велосипедисты дают знаки перед поворотом- люди отдупляют происходящее вокруг, а дебилы собирают огромные штрафы и проблемы.
отнесите все это чудо к мопедам и мотоциклам, которыми они зачастую и являются, на основании их характеристик, и вот тут без танцев с бубном номера и наличие прав у водителей, а заодно и переселение этих камикадзе с тротуаров на дороги.
плохо от этого будет только прокатным компаниям, но они это переживут
Далее мем с Сергеем Лавровым.
а на ласты регистрировать в ГИМС
ну и ноги уж тогда тоже куль мелочится-ордунг так ордунг
Там, если пешеход сильно нарушал, то "отбирали права".
И он много где ходить на имел права.
На спину.
И велосипедеров туда же. И правила учить.
еще бы пешиков привлекали бы к полной ответственности за перебег-перепрыг-переполз в неположенном месте и нарушений, повлекших дтп.
В Германии есть налог на телевизор, платится за каждый.