Электросамокаты хотят обязать регистрировать в ГИБДД и получать номера

Если поправки в закон примут, то владелец электросамоката должен будет в течение 10 дней после его покупки поставить его на учет через Госуслуги, а также получить госномер. Если конструкцией СИМ не предусмотрено размещение номера, то эксплуатация такого СИМ будет запрещена.



В соответствии с постановлением правительства РФ, которое вступило в силу 1 марта 2023 года, средствами индивидуальной мобильности являются электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, электроскейтборды, моноколеса и другие аналогичные устройства. СИМ признаны транспортными средствами.