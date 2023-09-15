Что не так должно быть с человеком, чтобы гонять на такой скорости по городу?

Сегодня ночью в Москве случилась серьёзная авария недалеко от Белорусского вокзала. Водитель Мерседеса гнал на огромной скорости по 1-й Тверской-Ямской, не справился с управлением и влетел в попутную легковушку. Как итог - вдребезги разбитые автомобили, пострадали четыре человека.

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Сегодня ночью в Москве случилась серьёзная авария недалеко от Белорусского вокзала. Водитель Мерседеса гнал на огромной скорости по 1-й Тверской-Ямской, не справился с управлением и влетел в попутную легковушку. Как итог - вдребезги разбитые автомобили, пострадали четыре человека. 2023-09-15T08:42:54+03:00