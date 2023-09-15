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Что не так должно быть с человеком, чтобы гонять на такой скорости по городу?

Что не так должно быть с человеком, чтобы гонять на такой скорости по городу?

Автор:
15 сентября 2023 08:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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Сегодня ночью в Москве случилась серьёзная авария недалеко от Белорусского вокзала. Водитель Мерседеса гнал на огромной скорости по 1-й Тверской-Ямской, не справился с управлением и влетел в попутную легковушку. Как итог - вдребезги разбитые автомобили, пострадали четыре человека.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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36  комментариев
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7k
Андрей 2 часа назад (изменен)
пипец
это уже не превышение скорости, это покушение на убийство
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1k
Angelpro Минуту назад
ахереть не встать, перевернутый летел быстрее чем поток
это же на какой скорости то летел
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47k
Aleksandr 7 минут назад
Решить проблему очень просто: при превышении скорости на 40+ судить по статье "покушение на убийство"...
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3k
Сергей 7 минут назад
Мамкин гонщег.
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13k
кот базилий 37 минут назад
А за рулем "биль рафик, жигыт?"
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58k
Олег 37 минут назад
а где хвалёная московская полиция? За такие превышения скорости в городе нужно реально сажать как за терроризм
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124
AndrushaVictorovich Олег 6 минут назад
Сейчас выяснится, что там 50-100 штрафов за превышение
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155
Михаил 41 минуту назад
Настоящее чудо что никого не угробил и огромное сожаление что не убрался сам... Однозначно не первое и не последнее приключение такого рода... откупится... а разбитую ракету заменит на другую...
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4k
ProstoBoBka 46 минут назад
update За рулем авто парень 21 год, более 1000 раз превышал скорость за год... Папа или мама высоко забрались, [мат] бездействуют перед такими... Нужен такой печальный исход, чтобы зашевелились?! Одна пассажирка в тяжелом состоянии.

П.С, Лучше бы такие водятлы самоустранялись и никого с собой не забирали!
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81
ruslan d 59 минут назад
Футболист, 33 года , мерседес АМГ ... На самом деле ему крупно повезло , что не убился.
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81
ruslan d kuchipachi Полчаса назад
Ну это да , но машина по версии Мэша принадлежит Андрею Пальора .
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81
ruslan d kuchipachi Полчаса назад
Ну так -то да , так летать по городу... Удивительно что все так легко закончилось .
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124
AndrushaVictorovich ruslan d 5 минут назад
Жаль что не убился
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869
ProFanas Час назад
А пешеходу повезло в момент удара...
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12k
Linuksoid Час назад
Никогда не понимал этих гонщиков. Миллионы на авто они находят, а 50т.р. на курсы по вождению мощных авто у них нету.
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4k
the_RON 2 часа назад
Я по видео посчитал скорость этого Мерседеса = 211,6 км/ч.
"Расчёт времени от пересечения тёмным а/м условной линии от объекта 1 (кадр №12) до места ДТП (кадр №62) (наезда на бордюрный камень) по кадрам:
Т= (62-12)/15,13 кадров/сек = 3,30 сек.

Расчёт скорости V а/м по времени T (3,30 сек) и длине контрольного участка пути S видимого в кадре (194 метра):
V=S/T = (194м / 3,30 сек)*3,6 = 58,78 м/сек *3,6 = 211,6 км/ч"

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81
ruslan d the_RON 57 минут назад
Для AMG GT это не предел ...
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8k
rutt 2 часа назад
Урод.
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Я так понимаю, вопрос риторический "что не так..."?
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0
Dimonio 2 часа назад
Московский обдолбанный.
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
да с ними всё не так, потому и стремление к самоликвидации. жаль других пострадавших участников
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3k
Добрый Руссич! 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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15k
FatZilla 2 часа назад
Что не так, что не так...
Просто раздутое эго, самоуверенность и презрение к окружающим. Типичный достигший какого-то достатка нувориш.
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6k
livaneth 2 часа назад
Шамаич?
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