Что не так должно быть с человеком, чтобы гонять на такой скорости по городу?

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Сегодня ночью в Москве случилась серьёзная авария недалеко от Белорусского вокзала. Водитель Мерседеса гнал на огромной скорости по 1-й Тверской-Ямской, не справился с управлением и влетел в попутную легковушку. Как итог - вдребезги разбитые автомобили, пострадали четыре человека.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина
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это же на какой скорости то летел
П.С, Лучше бы такие водятлы самоустранялись и никого с собой не забирали!
"Расчёт времени от пересечения тёмным а/м условной линии от объекта 1 (кадр №12) до места ДТП (кадр №62) (наезда на бордюрный камень) по кадрам:
Т= (62-12)/15,13 кадров/сек = 3,30 сек.
Расчёт скорости V а/м по времени T (3,30 сек) и длине контрольного участка пути S видимого в кадре (194 метра):
V=S/T = (194м / 3,30 сек)*3,6 = 58,78 м/сек *3,6 = 211,6 км/ч"
Просто раздутое эго, самоуверенность и презрение к окружающим. Типичный достигший какого-то достатка нувориш.