Скорая помощь сработала феноменально

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11 сентября в Астрахани 20-летняя девушка за рулём автомобиля Мицубиси Лансер не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта, сбив пешехода. О состоянии пешехода не сообщается.
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Астраханские новости:
"..... В то же мгновение мимо проезжает машина скорой помощи. Но она не останавливается, а едет дальше.
Как рассказали Astrakhan.aif.ru в пресс-службе регионального УМВД, 20-летняя девушка за рулем «Митсубиси Лансер» хотела повернуть направо, но не справилась с управлением и наехала на пешехода, который двигался по тротуару. Мужчина 1957 г.р. с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. ....."