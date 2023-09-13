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Скорая помощь сработала феноменально

Скорая помощь сработала феноменально

Автор:
13 сентября 2023 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   скорая помощь   
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11 сентября в Астрахани 20-летняя девушка за рулём автомобиля Мицубиси Лансер не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта, сбив пешехода. О состоянии пешехода не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   скорая помощь   
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7  комментариев
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
А меня вот именно состояние пешехода волнует
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10k
Бритва 43 минуты назад
видимо, насосала на права.
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5k
Дмитрий ! Час назад
Считаю, что остановки должны быть обложены бетонными блоками по бокам от таких "водителей".
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6k
Андрей Час назад
да уж, это надо уметь так ушатать автомобиль на ровной и сухой дороге
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11k
ScorpionDS Час назад
Был свидетелем, на пешеходном переходе машина сбила мать с ребенком, скорая приехала через 2 минуты, она впереди была, метрах в 50, видимо звук удара услышала и сразу развернулась.
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348
Arts Sitnikov Час назад
Чуваки... А автор то - кретин
.. Заголовок "Скорая помощь сработала феноменально"
Астраханские новости:
"..... В то же мгновение мимо проезжает машина скорой помощи. Но она не останавливается, а едет дальше.

Как рассказали Astrakhan.aif.ru в пресс-службе регионального УМВД, 20-летняя девушка за рулем «Митсубиси Лансер» хотела повернуть направо, но не справилась с управлением и наехала на пешехода, который двигался по тротуару. Мужчина 1957 г.р. с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. ....."
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76k
Viktor 2 часа назад
Сука, без году неделя за рулём, а уже выё.., выделывается!
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