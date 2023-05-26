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В Москве водитель такси ехал в нарушении правил дорожного движения ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем скорой помощи. В результате аварии автомобиль перевозивший пациента перевернулся. Погиб 34-летний фельдшер Евгений Лапкаев, трое госпитализированы.
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И всем напоминание, что надо пристёгиваться.