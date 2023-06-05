Скорая помощь попала в смертельное ДТП

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"4 июня в Липецке машина скорой помощи на перекрёстке столкнулась с легковым автомобилем Опель. В результате ДТП погибла женщина 1977 года рождения - фельдшер скорой медицинской помощи. Также пострадали водитель «Опеля» 1985 года рождения, две 14-летние пассажирки этого автомобиля и фельдшер скорой помощи 2001 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте происшествия и устанавливают точные обстоятельства аварии", - сообщает УМВД по Липецкой области.
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Я как-то видел на воротах пожарной части изнутри надпись: "Проезд на красный свет без остановки запрещён!". Очень правильное напутствие водителям оперативных машин.
Похожая авария была с моим другом, бывшим одноклассником. Он санитаром в Скорой работал.
От удара он вылетел в боковое окно и его придавило машиной. Кости таза раздробило. Врачи думали, что ходить больше не будет. Но ничё, бегает сейчас. Но около года восстанавливался.