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Скорая помощь попала в смертельное ДТП

Скорая помощь попала в смертельное ДТП

Автор:
05 июня 2023 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   скорая помощь   смертельное ДТП   
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"4 июня в Липецке машина скорой помощи на перекрёстке столкнулась с легковым автомобилем Опель. В результате ДТП погибла женщина 1977 года рождения - фельдшер скорой медицинской помощи. Также пострадали водитель «Опеля» 1985 года рождения, две 14-летние пассажирки этого автомобиля и фельдшер скорой помощи 2001 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте происшествия и устанавливают точные обстоятельства аварии", - сообщает УМВД по Липецкой области.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   скорая помощь   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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24k
Павел Плеханов 2 часа назад
Звука нет, поэтому наличие сирены не определишь. Но, полюбому, "был обязан убедиться".
Я как-то видел на воротах пожарной части изнутри надпись: "Проезд на красный свет без остановки запрещён!". Очень правильное напутствие водителям оперативных машин.
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ruslan d 6 минут назад
Они когда вот так на перекресток вылетают, даже с сиреной это лотерея .
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23k
Евгений Час назад
Нередко такое происходит.
Похожая авария была с моим другом, бывшим одноклассником. Он санитаром в Скорой работал.
От удара он вылетел в боковое окно и его придавило машиной. Кости таза раздробило. Врачи думали, что ходить больше не будет. Но ничё, бегает сейчас. Но около года восстанавливался.
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