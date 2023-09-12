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Ребус от полиции Волгограда. Кто виноват в этом ДТП?

Ребус от полиции Волгограда. Кто виноват в этом ДТП?

Автор:
12 сентября 2023 09:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео ДТП из Волгограда опубликованное местной полицией с их же описанием - "В результате ДТП водитель легкового автомобиля обратилась за медпомощью. Предварительная причина ДТП – нарушение Правил дорожного движения, допущенное водителем ГАЗели". Есть, правда, одна маленькая деталь в виде зелёной стрелки светофора. Так кто же нарушитель?
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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18  комментариев
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128k
Leff Полчаса назад
В ПДД четко и понятно прописаны правила поворота под стрелку. Так, в пункте 13.5 правил говорится, что, если водитель движется по стрелке, "включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора", то он должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. В любом случае надо убедиться что маневр не создаст аварийную ситуацию.
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1k
Андрей 34рус 19 минут назад
я смотрю, что никого не смутило, что приора на перекресток вылетала на запрещающий сигнал? это поворот на Ленту в Советском районе (недалеко от Ашана) - там светофор синхронный, ГАЗель завершала маневр, т.к. выехала на перекресток на разрешающий, а вот Приора - нет.
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60k
pynh 20 минут назад
Поворачивая на стрелку нужно пропускать всех. Автор школьник-долбо$б.
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128
Konst Андрей Полминуты назад
Ну хоть кто-то на это обратил внимание! Ну полный ведь бред, как может гореть стрелка и одновременно встречным зелёный! Тут надо в гибдд за разъяснениями, так быть не должно!
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21k
Анатолий Соколов Полчаса назад
а при чём здесь стрелка? если приора ехала под зелёный - то газель должна была её пропустить.
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rudenkov Полчаса назад
Стрелка не даёт преимущества. Конечно водитель ГАЗели виноват.
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