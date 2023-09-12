Ребус от полиции Волгограда. Кто виноват в этом ДТП?

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Видео ДТП из Волгограда опубликованное местной полицией с их же описанием - "В результате ДТП водитель легкового автомобиля обратилась за медпомощью. Предварительная причина ДТП – нарушение Правил дорожного движения, допущенное водителем ГАЗели". Есть, правда, одна маленькая деталь в виде зелёной стрелки светофора. Так кто же нарушитель?
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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UPD - досмотрел видео до конца, в данном случае у встречного потока тоже зелёный получается(синхронный режим). На мой взгляд тут полный идиотизм в организации движения. Стрелку нужно убирать.
Что горит со стороны приборы нам на видео никому не видно, как и водителю газели.
Гипотетически там светофор не работает.
Такой вариант не рассматривается?
Как по мне - стрелка там лишняя.
Возьму на вооружение, раньше такого не встречалось нигде, что бы и стрелка и основной зелёные и всё равно всех пропускать).
Другое дело что люди, видя мигающий зелёный, не ту педаль давят, вместо тормоза, газ.