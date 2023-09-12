Ребус от полиции Волгограда. Кто виноват в этом ДТП?

Видео ДТП из Волгограда опубликованное местной полицией с их же описанием - "В результате ДТП водитель легкового автомобиля обратилась за медпомощью. Предварительная причина ДТП – нарушение Правил дорожного движения, допущенное водителем ГАЗели". Есть, правда, одна маленькая деталь в виде зелёной стрелки светофора. Так кто же нарушитель?

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