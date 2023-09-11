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Lotus выпустил электрический лифтбек мощностью 918 л.с.

Lotus выпустил электрический лифтбек мощностью 918 л.с.

Автор:
11 сентября 2023 17:52
Сообщество : Автомир
Метки: Lotus   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   электрокар   
936
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Lotus рассекретила свой новый флагман — Emeya, первую пятидверную модель. Лифтбек получил не только эффектную внешность, но и завидные динамические характеристики, сравнимые с показателями суперкаров. В самой компании при этом Emeya называют Hyper-GT.
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Метки: Lotus   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   электрокар   
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Никита Сергеевич 7 минут назад
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