Lotus выпустил электрический лифтбек мощностью 918 л.с.

У Lotus уже есть электрический суперкар Evija, и новинка отдалённо на него похожа. Но лифтбек куда больше напоминает ещё одну необычную модель компании — кроссовер Eletre. У них схожие очертания оптики и переднего бампера, аналогичное оформление боковин и кормы. При этом Emeya наделили множеством активных аэродинамических элементов, среди которых, к примеру, передний сплиттер, задний спойлер и диффузор. В разных режимах работы они могут как регулировать прижимную силу, так и увеличивать эффективность охлаждения агрегатов.



Минималистичный интерьер отличается «слоёной» передней панелью с компактными приборами и дисплеем для переднего пассажира, а также большим центральным тачскрином. Имеется и проекционный экран с визуальной диагональю 55 дюймов, и премиальная акустика с активным шумоподавлением. Lotus пока не вдавалась в подробности оборудования интерьера, упомянув лишь, что для Emeya разработаны новые экологичные материалы отделки. В их изготовлении используется не только пластиковый мусор, но и, к примеру, хлопковые отходы, которые остаются после производства одежды.



Два электромотора Lotus Emeya работают через 2-ступенчатую коробку передач, похожую на ту, что Porsche применяет на Taycan. Развивают они 918 л. с. и 985 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 2.78 секунды при максимальной скорости 256 км/ч. Данные о запасе хода пока не раскрываются. Известно, что 102-киловаттную батарею можно будет пополнить для пробега 150 километров всего за 5 минут, а на зарядку до 80 % уйдёт 18 минут при условии использования 350-киловаттной зарядной станции.



В ходовой части лифтбека применены пневмоэлементы и адаптивные амортизаторы с датчиками, которые оценивают состояние дороги 1000 раз в секунду.



Более подробные сведения о суперлифтбеке компания обещает обнародовать в четвёртом квартале 2023 года. Производство электрокара стартует в начале 2024-го, собирать Emeya будут в Китае на мощностях Geely. На пару Emeya и Eletre компания делает серьёзную ставку. Если в 2022 году Lotus смогла продать только 576 бензиновых купе Emira, то на электрокары получено уже более 17 тысяч заявок.