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Сгоревший Ferrari продали почти за 2 000 000 долларов

Сгоревший Ferrari продали почти за 2 000 000 долларов

Автор:
23 августа 2023 16:25
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   курьёзный случай   машина   ретро   спорткар   
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На RM Sotheby’s завершились торги по одному из самых необычных лотов. Формально на аукцион выставили Ferrari 500 Mondial Spider, собранный в 1954 году. На деле же автомобиль представлял собой груду ржавого железа. Тем не менее нашёлся поклонник итальянской марки, заплативший за останки спорткара 1 875 000 долларов.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   курьёзный случай   машина   ретро   спорткар   
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3  комментария
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80k
Доктор Джонс 24 минуты назад
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599
ruslan d 18 минут назад
И что с ним делать ?
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20k
Александр 22 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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