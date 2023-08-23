Сгоревший Ferrari продали почти за 2 000 000 долларов

Модель 1954 года получила своё название в честь побед гонщика заводской команды Альберто Аскари в предыдущие годы и оснащалась 4-цилиндровым мотором. В начале 1950-х Энцо Феррари посчитал, что такие двигатели лучше соответствуют специфике европейских трасс, нежели традиционные для компании V12.



В первой половине 1950-х Ferrari выпустила всего 15 шасси для 500 Mondial, кузова для которых строило ателье Pinin Farina. Было создано 13 спайдеров и 2 берлинетты, и выставленная на продажу машина когда-то была вторым спайдером по счёту с кузовом фирменного красного цвета и бежевым салоном.



Автомобиль активно использовали для участия в самых известных в то время заездах, включая Гран-при Италии, Mille Miglia и Targa Florio. В 1958 году новый владелец перевёз спорткар в США, где также активно выступал в гонках, но уже с американским V8 вместо четвёрки от инженера Аурелио Лампреди. Здесь Ferrari 500 Mondial Spider и закончила свою карьеру: в начале 1960-х спорткар попал в серьёзную аварию, следствием которой стал пожар.



В последующие годы спайдер не раз менял владельцев, но ни один из них не потрудился вложиться в восстановление автомобиля. Последние 45 лет машина принадлежала одному и тому же человеку и с какого-то момента считалась утерянной. Обнаружили её только в 2004 году, когда ангар, где хранилась коллекция из двух десятков редких Ferrari, снесло ураганом «Чарли».



Помимо немногочисленных кузовных панелей, Ferrari 500 Mondial сохранил оригинальными только некоторые компоненты шасси и коробку передач. К лоту прилагался двигатель, но оригинальным его назвать нельзя: это 4-цилиндровый мотор разработки того же Лампреди, но объёмом три литра вместо штатных двух. Такие двигатели Ferrari устанавливала на модели более поздних лет выпуска.