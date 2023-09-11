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Volkswagen представил сверхмощную версию электрического ID.7

Volkswagen представил сверхмощную версию электрического ID.7

Автор:
11 сентября 2023 17:30
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электрокар   
1033
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Volkswagen представил новую модификацию седана ID.7 на съезде поклонников электрокаров ID.Treffen в швейцарском Локарно. От стандартной модели ID.X Performance отличается не только обвесом, но и электромоторами совокупной отдачей 558 сил. Серийным ID.X может стать в ближайшие годы.
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Метки: Volkswagen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электрокар   
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2  комментария
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АнтонПолднев 2 часа назад
Gti gran turismo injection это обозначение, использующееся для определенной системы топливного впрыска. Устройства предназначены для установки на транспортные средства класса GT высокоскоростных авто, предназначенных для комфортной езды по обычным дорогам. (С)
Куда и что впрыскивает электромобиль?
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224
А П 2 часа назад
для электрокара, по нынешним временам, не такой уж и "сверхмощный".

Сверхмощный это Tesla S Plaid и Lucid c их 1000+ л.с.
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