Volkswagen представил сверхмощную версию электрического ID.7

Volkswagen ID.X Performance выглядит как шоукар благодаря аэродинамическому обвесу с развитыми воздухозаборниками, массивным антикрылом и новым диффузором. Детали бодикита, включая сплиттер и накладки на пороги, получили красные акценты, тема которых продолжается в оформлении салона.



Дорожный просвет машины уменьшили на 60 мм за счёт более жёстких пружин, схождение передних колёс увеличено на 80 миллиметров. Обут электромобиль в 20-дюймовые кованые диски со спортивной резиной Michelin Pilot Sport Cup. В салоне, помимо красных акцентов, применены кресла с увеличенной боковой поддержкой на карбоновом каркасе.



Отдача силовой установки концепта в 558 сил почти вдвое превосходит 286-сильные моторы, доступные для серийного ID.7. Потенциальный конкурент новинки — BMW i4 в топовой версии M50 — оснащается 544-сильной силовой установкой. Кроме того, среди оппонентов такого ID.7 может оказаться и самая мощная Tesla Model 3.



Помимо более производительных двигателей, ID.X Performance снабдили ещё и новой программой их управления Vehicle Dynamics Manager, способной имитировать блокировку заднего дифференциала. Настройки моторов можно регулировать с центрального медиадисплея.



Официально Volkswagen ничего не сообщает о возможном серийном производстве электрокара. Тем не менее высока вероятность, что ID.7 действительно получит спортивную версию в ближайшие годы. Руководство компании ранее заявляло не только о планах по выпуску заряженных модификаций для каждой батарейной модели, но и о желании сохранить шильдик GTI даже при полном переводе модельного ряда на электротягу.