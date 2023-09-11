Volkswagen представил сверхмощную версию электрического ID.7

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Volkswagen представил новую модификацию седана ID.7 на съезде поклонников электрокаров ID.Treffen в швейцарском Локарно. От стандартной модели ID.X Performance отличается не только обвесом, но и электромоторами совокупной отдачей 558 сил. Серийным ID.X может стать в ближайшие годы.
Volkswagen ID.X Performance выглядит как шоукар благодаря аэродинамическому обвесу с развитыми воздухозаборниками, массивным антикрылом и новым диффузором. Детали бодикита, включая сплиттер и накладки на пороги, получили красные акценты, тема которых продолжается в оформлении салона.
Дорожный просвет машины уменьшили на 60 мм за счёт более жёстких пружин, схождение передних колёс увеличено на 80 миллиметров. Обут электромобиль в 20-дюймовые кованые диски со спортивной резиной Michelin Pilot Sport Cup. В салоне, помимо красных акцентов, применены кресла с увеличенной боковой поддержкой на карбоновом каркасе.
Отдача силовой установки концепта в 558 сил почти вдвое превосходит 286-сильные моторы, доступные для серийного ID.7. Потенциальный конкурент новинки — BMW i4 в топовой версии M50 — оснащается 544-сильной силовой установкой. Кроме того, среди оппонентов такого ID.7 может оказаться и самая мощная Tesla Model 3.
Помимо более производительных двигателей, ID.X Performance снабдили ещё и новой программой их управления Vehicle Dynamics Manager, способной имитировать блокировку заднего дифференциала. Настройки моторов можно регулировать с центрального медиадисплея.
Официально Volkswagen ничего не сообщает о возможном серийном производстве электрокара. Тем не менее высока вероятность, что ID.7 действительно получит спортивную версию в ближайшие годы. Руководство компании ранее заявляло не только о планах по выпуску заряженных модификаций для каждой батарейной модели, но и о желании сохранить шильдик GTI даже при полном переводе модельного ряда на электротягу.
Дорожный просвет машины уменьшили на 60 мм за счёт более жёстких пружин, схождение передних колёс увеличено на 80 миллиметров. Обут электромобиль в 20-дюймовые кованые диски со спортивной резиной Michelin Pilot Sport Cup. В салоне, помимо красных акцентов, применены кресла с увеличенной боковой поддержкой на карбоновом каркасе.
Отдача силовой установки концепта в 558 сил почти вдвое превосходит 286-сильные моторы, доступные для серийного ID.7. Потенциальный конкурент новинки — BMW i4 в топовой версии M50 — оснащается 544-сильной силовой установкой. Кроме того, среди оппонентов такого ID.7 может оказаться и самая мощная Tesla Model 3.
Помимо более производительных двигателей, ID.X Performance снабдили ещё и новой программой их управления Vehicle Dynamics Manager, способной имитировать блокировку заднего дифференциала. Настройки моторов можно регулировать с центрального медиадисплея.
Официально Volkswagen ничего не сообщает о возможном серийном производстве электрокара. Тем не менее высока вероятность, что ID.7 действительно получит спортивную версию в ближайшие годы. Руководство компании ранее заявляло не только о планах по выпуску заряженных модификаций для каждой батарейной модели, но и о желании сохранить шильдик GTI даже при полном переводе модельного ряда на электротягу.
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