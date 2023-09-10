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В Дагестане водитель отправил в нокаут мужчину, который перешел дорогу в неположенном месте

В Дагестане водитель отправил в нокаут мужчину, который перешел дорогу в неположенном месте

Автор:
10 сентября 2023 09:33
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Дагестан   авто   водидель   нокаут   перешел дорогу в неположенном месте   
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Шофёр не смог себя держать в руках, после того, как чуть не сбил "бессмертного", а пешеход, шедший вдоль дороги по газону, начал его учить внимательному вождению

Автомобилист остановился и вырубил слишком разговорчивого пешехода. Не насмерть, спустя какое-то время агрессор очнулся, и пошел писать заявление в полицию.

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Метки: Видео   Дагестан   авто   водидель   нокаут   перешел дорогу в неположенном месте   
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9  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
Пешеход - это, похоже, бывший футболист-симулянт.
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36k
Барклай 7 минут назад
Який автоджентельмен
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8k
Дмитрий Полчаса назад
Вот! А в соседней теме пассажир упал более удачно. А этот головой в дерево приземлился.
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1k
Mikhail 36 минут назад
вначале было слово.
а за словами надо следить.
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2k
SmartCat101 37 минут назад
овцеёб всегда останется овцеёбом!!! тем более в заповеднике
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7k
Горец Ю 50 минут назад
Человек в белом халате оказался вовремя
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5k
Babangdida 58 минут назад
Так и присесть недолго, но на долго.
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