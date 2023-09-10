В Дагестане водитель отправил в нокаут мужчину, который перешел дорогу в неположенном месте

2161
1
1
Шофёр не смог себя держать в руках, после того, как чуть не сбил "бессмертного", а пешеход, шедший вдоль дороги по газону, начал его учить внимательному вождению
Автомобилист остановился и вырубил слишком разговорчивого пешехода. Не насмерть, спустя какое-то время агрессор очнулся, и пошел писать заявление в полицию.
Источник:
Ссылки по теме:
- МКАД. Не устоять даже на обочине
- Оба решили искать "счастье" на обочине
- В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт
- "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже
- Немного об аквапланировании
Новости партнёров
реклама
а за словами надо следить.