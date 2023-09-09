Женщина сбила мужчину и прокатила его на капоте своего автомобиля Audi Q5

По словам очевидцев, автоледи стукнулась о машину пострадавшего и попыталась скрыться с места ДТП, но мужчина преградил ей дорогу и оказался на капоте.
Мужчина перестраивался вправо, на Выборгское шоссе, где заметил, что его на большой скорости догоняет Ауди и мигает, требуя уступить дорогу. Он уступил и перестроился обратно влево, ведь в машине у него была семья.
— Женщина промчалась мимо и задела правое боковое зеркало заднего вида. Догнав ее я вышел из машины и сказал: «что вы делаете?», на что услышал брань и нецензурные жесты. Далее я увидел, что она выворачивает колеса и хочет скрыться, тогда я преградил ей путь собой. Видя меня, она ударила меня бампером в колено, и я почувствовал острую боль, достал телефон и хотел сфотографировать номера машины, но женщина надавила на газ так, что я оказался на капоте ее автомобиля. Несколько десятков метров она проехала со мной на капоте, переехала со мной жд-пути и повернула направо, на Выборгское шоссе. Спустя еще несколько метров она сбросила меня вилянием автомобиля. Я упал и потерял сознание. Супруга говорит, что благодаря очевидцам ее остановили только метров через 30. Дальше меня увезли в реанимацию Елизаветинской больницы.
Мужчина написал заявление в полицию. Однако, по его словам, в 58 отделе ему сказали, что в действиях владелицы "Ауди" нет состава преступления.
Источник:
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не автоледи а тупая баба за рулем!!!
наезд на пешехода - чем вам не состав преступления - за такое сажают
афтор решил сгустить краски для сбора лайков!
"Она меня сбросила, я упал и потерял сознание. Супруга говорит, благодаря очевидцам ее остановили только метров через тридцать. Дальше меня увезли в реанимацию Елизаветинской больницы", - сказал Павел.
Мужчина написал заявление в полицию. Однако, по его словам, в 58 отделе ему сказали, что в действиях владелицы "Ауди" НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ." (с) https://megapolisonline.ru/politsiya-ne-uvidela-prestupleniya-v-tom-chto-zhenshhina-prokatila-peterburzhtsa-na-kapote-svoej-mashiny/https://megapolisonline.ru/politsiya-ne-uvidela-prestupleniya-v-tom-chto-zhenshhina-prokatila-peterburzhtsa-na-kapote-svoej-mashiny/