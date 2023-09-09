FISHKINET
Сообщество Аварии 7062 поста • 554 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Женщина сбила мужчину и прокатила его на капоте своего автомобиля Audi Q5

Женщина сбила мужчину и прокатила его на капоте своего автомобиля Audi Q5

Автор:
09 сентября 2023 09:58
Сообщество : Аварии
Метки: Audi q5   Видео   авто   автоледи   машина   сбила   
1158
1
1

По словам очевидцев, автоледи стукнулась о машину пострадавшего и попыталась скрыться с места ДТП, но мужчина преградил ей дорогу и оказался на капоте.

Мужчина перестраивался вправо, на Выборгское шоссе, где заметил, что его на большой скорости догоняет Ауди и мигает, требуя уступить дорогу. Он уступил и перестроился обратно влево, ведь в машине у него была семья.


— Женщина промчалась мимо и задела правое боковое зеркало заднего вида. Догнав ее я вышел из машины и сказал: «что вы делаете?», на что услышал брань и нецензурные жесты. Далее я увидел, что она выворачивает колеса и хочет скрыться, тогда я преградил ей путь собой. Видя меня, она ударила меня бампером в колено, и я почувствовал острую боль, достал телефон и хотел сфотографировать номера машины, но женщина надавила на газ так, что я оказался на капоте ее автомобиля. Несколько десятков метров она проехала со мной на капоте, переехала со мной жд-пути и повернула направо, на Выборгское шоссе. Спустя еще несколько метров она сбросила меня вилянием автомобиля. Я упал и потерял сознание. Супруга говорит, что благодаря очевидцам ее остановили только метров через 30. Дальше меня увезли в реанимацию Елизаветинской больницы.


Мужчина написал заявление в полицию. Однако, по его словам, в 58 отделе ему сказали, что в действиях владелицы "Ауди" нет состава преступления.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Audi q5   Видео   авто   автоледи   машина   сбила   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
blunt67 2 часа назад
Когда уже тупые копипастеры запомнят - автоледи не существуют. Всё, кого вы так называете, обычные охреневшие твари женского пола, каким-то "чудом" получившие права.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SmartCat101 Полчаса назад
называйте вещи своими именами и не преувеличивайте!!
не автоледи а тупая баба за рулем!!!
наезд на пешехода - чем вам не состав преступления - за такое сажают
афтор решил сгустить краски для сбора лайков!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
406
Дима Новосельский Час назад
Когда меня на стоянке один мудак тоже начал на капоте катать, я ему локтями знатную памятку оставил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Matrosskin 2 часа назад
"Из рассказа потерпевшего следует, что дама продолжила движение по улице Хошимина с ним на капоте, пересекла трамвайные пути, повернула направо, несмотря на просьбы остановиться, сбросила мужчину со своей машины и уехала.

"Она меня сбросила, я упал и потерял сознание. Супруга говорит, благодаря очевидцам ее остановили только метров через тридцать. Дальше меня увезли в реанимацию Елизаветинской больницы", - сказал Павел.

Мужчина написал заявление в полицию. Однако, по его словам, в 58 отделе ему сказали, что в действиях владелицы "Ауди" НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ." (с) https://megapolisonline.ru/politsiya-ne-uvidela-prestupleniya-v-tom-chto-zhenshhina-prokatila-peterburzhtsa-na-kapote-svoej-mashiny/https://megapolisonline.ru/politsiya-ne-uvidela-prestupleniya-v-tom-chto-zhenshhina-prokatila-peterburzhtsa-na-kapote-svoej-mashiny/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

42750



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
Потрясающие фотографии во время отлива
Потрясающие фотографии во время отлива
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Впечатления "из отпуска"
Впечатления "из отпуска"
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вареники для ленивых

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#Ynews#США#конфликт#сарказм#драка#Великобритания#истории
#Юмор#интересно#Китай#подборка#Разное#кино#улыбнуло#фильм#дети#Мемы
#в мире#Прикол#позитив#забавно#история#новости#работа#трейлер#ДТП#смешно
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже Оба решили искать "счастье" на обочине Оба решили искать "счастье" на обочине Был мотоциклист и не стало Был мотоциклист и не стало В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт Немного об аквапланировании Немного об аквапланировании

На что жалуетесь?

Вернуться