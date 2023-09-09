Женщина сбила мужчину и прокатила его на капоте своего автомобиля Audi Q5

Мужчина перестраивался вправо, на Выборгское шоссе, где заметил, что его на большой скорости догоняет Ауди и мигает, требуя уступить дорогу. Он уступил и перестроился обратно влево, ведь в машине у него была семья.





— Женщина промчалась мимо и задела правое боковое зеркало заднего вида. Догнав ее я вышел из машины и сказал: «что вы делаете?», на что услышал брань и нецензурные жесты. Далее я увидел, что она выворачивает колеса и хочет скрыться, тогда я преградил ей путь собой. Видя меня, она ударила меня бампером в колено, и я почувствовал острую боль, достал телефон и хотел сфотографировать номера машины, но женщина надавила на газ так, что я оказался на капоте ее автомобиля. Несколько десятков метров она проехала со мной на капоте, переехала со мной жд-пути и повернула направо, на Выборгское шоссе. Спустя еще несколько метров она сбросила меня вилянием автомобиля. Я упал и потерял сознание. Супруга говорит, что благодаря очевидцам ее остановили только метров через 30. Дальше меня увезли в реанимацию Елизаветинской больницы.





Мужчина написал заявление в полицию. Однако, по его словам, в 58 отделе ему сказали, что в действиях владелицы "Ауди" нет состава преступления.