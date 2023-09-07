FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11710 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Водитель сбил ребенка во дворе, а после прибежал за ним на площадку, чтобы предъявить претензию за бампер

Водитель сбил ребенка во дворе, а после прибежал за ним на площадку, чтобы предъявить претензию за бампер

Автор:
07 сентября 2023 10:39
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   бампер   водитель   нефтеюганск   сбил ребенка   
1739
1
1


Дети утверждают, что мужчина был агрессивен и матерился. Полиция уже ищет его.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   авто   бампер   водитель   нефтеюганск   сбил ребенка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Tambabashi Час назад
Да что с людьми не так? надо срочно связываться с родственниками пацана и вести в скорую, там спокойно может быть ушиб внутренних органов, просто охринеть от водилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей Попов 6 минут назад
По хорошему водитель должен был вызвать ДПС для оформления ДТП. Мало ли. Если судить по видео, то водитель не виноват, так как дети неожиданно выбежали на дорогу, а водитель своевременно применил экстренное торможение, что позволило избежать серьезных травм детям. Тормозной путь минимальный, что указывает на небольшую скорость движения автомобиля и быструю реакцию водителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Олег Нестерович Полчаса назад
А с чего автор взял, что водила за бампер предьявлял? Он, выходя из машины, на бампер даже не взглянул.
То, что водила вышёл из машины и обматерил, в тоже время оценивая состояние малого ничего не значит.
Но, если бы в заголовке не было бампера, кто бы пошёл это читать, да автор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
dotams Час назад
Мразь эту сажать надо. Иначе не поймут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей С Час назад
Дебил, вместо того чтобы радоваться что никому он не нужен - пошел докопался - теперь еще и под уголовку сможет залететь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Андрей Час назад
Ну пока что я вижу ДТП, в котором водила побежал искать парня которого сбил как я понял, дети ему сообщили что иди нах.. он развернулся и ушёл.
А вот то что он потом дальше поехал - "это залёт, боец". И вот тут его сейчас притулят как за сбившего ребёнка будучи бухим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня 2 часа назад
та-а-ак, и что?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1333040



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу
После шести лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
Набирающие популярность в сообществах
Самые большие змеи снятые на камеру
Самые большие змеи снятые на камеру
История создания VIN АВТО
История создания VIN АВТО
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кофе с пенкой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#история#подборка#женщина#факты#интересное#задержание#собака
#в мире#Юмор#кино#позитив#США#дети#Ynews#школа#сарказм#Россия
#люди#Прикол#фильм#полиция#улыбнуло#Китай#Москва#трейлер#СССР#конфликт
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже "Узкоглазое г***о!":таксист отказался везти пьяную компанию и нарвался на неадекват "Узкоглазое г***о!":таксист отказался везти пьяную компанию и нарвался на неадекват С многоуровневой парковки свалился автомобиль С многоуровневой парковки свалился автомобиль Момент аварии в Калуге, где пострадало 10 пешеходов Момент аварии в Калуге, где пострадало 10 пешеходов МКАД. Не устоять даже на обочине МКАД. Не устоять даже на обочине

На что жалуетесь?

Вернуться