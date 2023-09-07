Водитель сбил ребенка во дворе, а после прибежал за ним на площадку, чтобы предъявить претензию за бампер

1739
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- С многоуровневой парковки свалился автомобиль
- "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже
- МКАД. Не устоять даже на обочине
- "С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке
- Момент аварии в Калуге, где пострадало 10 пешеходов
Метки: Видео авто бампер водитель нефтеюганск сбил ребенка
Новости партнёров
реклама
То, что водила вышёл из машины и обматерил, в тоже время оценивая состояние малого ничего не значит.
Но, если бы в заголовке не было бампера, кто бы пошёл это читать, да автор?
А вот то что он потом дальше поехал - "это залёт, боец". И вот тут его сейчас притулят как за сбившего ребёнка будучи бухим.