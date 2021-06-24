"Узкоглазое г***о!":таксист отказался везти пьяную компанию и нарвался на неадекват

Девушка, оскорбляя таксиста, заявила, что он арендует у них машину, а взрослый мужчина пообещал отключить ему агрегатор. Иначе как продемонстрируешь свою крутизну и влиятельность?



В отместку водитель снял инцидент на камеру и пообещал оскорблявшей его девушке, что она станет "звездой Ютуба".