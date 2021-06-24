"Узкоглазое г***о!":таксист отказался везти пьяную компанию и нарвался на неадекват

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Компания из солидного мужчины, молодого человека и пьяненькой девушки продемонстрировала максимальный уровень воспитания и такта (нет), когда нерусский таксист отказался их везти. Хозяева жизни во всей их красе.
Пассажиры такси бизнес-класса несколько минут откровенно потешались над водителем такси, демонстрируя полное пренебрежение и невоспитанность. Как сообщают СМИ, инцидент произошел в Шереметьево, куда прибыл на заказ.
Причины поведения пассажиров довольно просты - водитель отказался везти нетрезвую компанию. Услышав об этом, люди пустились во все тяжкие.
Девушка, оскорбляя таксиста, заявила, что он арендует у них машину, а взрослый мужчина пообещал отключить ему агрегатор. Иначе как продемонстрируешь свою крутизну и влиятельность?
В отместку водитель снял инцидент на камеру и пообещал оскорблявшей его девушке, что она станет "звездой Ютуба".
В отместку водитель снял инцидент на камеру и пообещал оскорблявшей его девушке, что она станет "звездой Ютуба".
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Почему , быдло они , а стыдно мне?Столько злобы , ненависти к простому водителю.Это всё кончится очень плохо, поверьте.— siluccin2 (@siluccin2) June 24, 2021
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Метки: Москва Шереметьево авто видео водитель неадекваты такси
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дети б@ядей решили набухаться и повые@ываться перед тем, кто не может ответить в данный момент времени! только б@яди не могут научить своих ублюдков вести себя в обществе по-человечески!
эти убогие провинциальные существа - бесполезный биомусор! а таксист честно работает!
Пьяные, необразованные, агрессивные, озлобленные, глупые ксенофобы и фашисты.
В этом вся суть наших проблем.
То быдло, которое мы увидели в ролике в Польше, Германии, Бельгии, Советском союзе, в любой стране мира работало бы на самой низкооплачиваемой работе или бы сидело на пособии. Это маргиналы, Без образования, без культуры. Просто бомжи. По интеллекту, по поведению это просто социальное дно в любой стране мира. Бухарики, ночующие под мостом.
И только у нас эти ничтожества занимают какие-то посты и катаются на вип-такси.
Хотя при нормально функционирующем государстве, их максимум это подрабатывать у таксиста на даче сезонными рабочими.
Он выглядит в этой ситуации человеком, а они какими-то туземцами из дикого племени.