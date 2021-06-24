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"Узкоглазое г***о!":таксист отказался везти пьяную компанию и нарвался на неадекват

"Узкоглазое г***о!":таксист отказался везти пьяную компанию и нарвался на неадекват (7 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 12:40
Сообщество : Таксисты
Метки: Москва   Шереметьево   авто   видео   водитель   неадекваты   такси   
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Компания из солидного мужчины, молодого человека и пьяненькой девушки продемонстрировала максимальный уровень воспитания и такта (нет), когда нерусский таксист отказался их везти. Хозяева жизни во всей их красе.

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Метки: Москва   Шереметьево   авто   видео   водитель   неадекваты   такси   
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16  комментариев
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11k
Михалыч 15 минут назад
Я одного не понимаю. Ну пьяная кампания. Нахрена это ходить снимать и нарываться на конфликт? Отменил, и уехал. Вся недолга. Но, видимо, так не интересно...
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9k
Шурум-бурум 58 секунд назад
ну тут все понятно же)
дети б@ядей решили набухаться и повые@ываться перед тем, кто не может ответить в данный момент времени! только б@яди не могут научить своих ублюдков вести себя в обществе по-человечески!
эти убогие провинциальные существа - бесполезный биомусор! а таксист честно работает!
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 минуты назад
А баба аж возбуждается ,когда постоянно говорит"узкоглазое черножопое говно", видно ее не раз такие трахали
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5k
Pravednik84 5 минут назад
Несколько комментов со словом "узнали?". Нет, но хотелось бы. Кто же наши герои?
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9k
harlamov 7 минут назад
Вот такие скоты у нас везде на руководящих постах.
Пьяные, необразованные, агрессивные, озлобленные, глупые ксенофобы и фашисты.
В этом вся суть наших проблем.
То быдло, которое мы увидели в ролике в Польше, Германии, Бельгии, Советском союзе, в любой стране мира работало бы на самой низкооплачиваемой работе или бы сидело на пособии. Это маргиналы, Без образования, без культуры. Просто бомжи. По интеллекту, по поведению это просто социальное дно в любой стране мира. Бухарики, ночующие под мостом.
И только у нас эти ничтожества занимают какие-то посты и катаются на вип-такси.
Хотя при нормально функционирующем государстве, их максимум это подрабатывать у таксиста на даче сезонными рабочими.
Он выглядит в этой ситуации человеком, а они какими-то туземцами из дикого племени.
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10k
Енот Полиграфович 7 минут назад
Ну да...ну да...ангелочки...видел я как этот контингент по нерезиновой ездит- что ни авария то с их участием. Тут же "корренные москвиЧъи" и "самые, трудолюбивые, вежливые, честные и т.д. трудяги"...просто праздник какой то.
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−103
Bhaal 10 минут назад
Чемодан, вокзал, чуркистан
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195
trancer001 10 минут назад
Бегает и тяфкает вокруг машины как собачонка
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1k
Лёха 13 минут назад
Надеюсь чуваки сказали правду и чурке придётся идти работать на стройку или уматывать на родину...
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33k
Alex 14 минут назад
Какие мерзкие рожи.
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4k
Свирепый Бамбр 19 минут назад
Какая мерзкая пискля!
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265
Мурчелло 20 минут назад
То есть черножопым можно убивать носиловать русских,когда выгоняли со своих республик.А сейчас это узкоглазое говно за наши же деньги морду воротит.
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66
Javier Мурчелло 12 минут назад
Что-же ты русский, грамматики родной не знаешь?
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