Как бы то ни было, садиться за руль пьяным недопустимо, ведь именно в этом состоянии совершаются страшные аварии, ценой которых становится жизнь людей. Поэтому ситуация с любителем барбекю только на первый взгляд может показаться забавной. Хорошо, что его вовремя остановили - возможно, тем самым спасли чью-то жизнь.