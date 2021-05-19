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Вместо прав пьяный водитель в Кузбассе предложил инспектору посмотреть на набор для барбекю

Вместо прав пьяный водитель в Кузбассе предложил инспектору посмотреть на набор для барбекю (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 08:37
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   водитель   кузбасс   остановили   ппс   пьяный за рулем   
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Водителя из Прокопьевска остановили из-за нервного поведения на дороге. Оказалось, что товарищ пьян. Слишком пьян.

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Метки: авто   видео   водитель   кузбасс   остановили   ппс   пьяный за рулем   
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10  комментариев
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14k
KOSTELLO Час назад
А я бы ему впаял еще лет 5 исправительных работ, с ежедневным алкотестированием
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2k
Daimos 2 минуты назад
Теперь будет ездить пьяный и без прав.
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14k
ЦСКА 15 минут назад
Не понимаю этого! Ну выпил стакан! Ну два! Да хрен с ним-три! Но нажираться то нахера!?
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674
g789 20 минут назад
Парапапам!!!
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978
Алексей 21 минуту назад
Слава богу, надеюсь на справедливое решение исполнительной власти. И пусть дальше жарит сколько угодно и где угодно, но только не людей и детей на тротуарах и дороге в автомобилях.
Сотрудникам спасибо за задержание.
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13k
Александр Полчаса назад
По ситуации - однозначно "по всей строгости закона"...
А так, усвояемость алко у всех по разному... Были знакомые, один 100+кг, с бокала пива "в лоскуты", а другой, еле до 60кг, с пол-литра "беленькой" ещё и в цирке на канате запросто...
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16k
Robin Hood 51 минуту назад
После подобного только в кутузку. А после на своих двоих. В машину только в качестве багажа.
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