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Водителя из Прокопьевска остановили из-за нервного поведения на дороге. Оказалось, что товарищ пьян. Слишком пьян.
Когда водителя виляющей по дороге "Тойоты" остановили для проверки документов, тот настолько растерялся, что вместо прав предложил взглянуть на пакет с решеткой для барбекю и древесным углем. При повторной просьбе ситуация повторилась.
Оказалось, что уровень алкоголя в его крови превышает норму в семь раз! Любителя барбекю доставили в полицию. Теперь владельца Toyota Carib не только лишат прав на целых два года, но и обяжут выплатить солидный штраф в размере 30 000 рублей.
В соцсетях подсчитали, сколько должен был выпить мужчина, чтобы получить такие показатели на освидетельствовании. А также рассказали тем, кто не в теме, какой уровень алкоголя в крови считается допустимым.
Как бы то ни было, садиться за руль пьяным недопустимо, ведь именно в этом состоянии совершаются страшные аварии, ценой которых становится жизнь людей. Поэтому ситуация с любителем барбекю только на первый взгляд может показаться забавной. Хорошо, что его вовремя остановили - возможно, тем самым спасли чью-то жизнь.
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Метки: авто видео водитель кузбасс остановили ппс пьяный за рулем
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Сотрудникам спасибо за задержание.
А так, усвояемость алко у всех по разному... Были знакомые, один 100+кг, с бокала пива "в лоскуты", а другой, еле до 60кг, с пол-литра "беленькой" ещё и в цирке на канате запросто...
Ответ прост - Вкатил рюмку, не.х.у.й лезть за руль
Согласен