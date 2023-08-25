В маленьком французском городке нанесли запутанную разметку, чтобы водители не превышали скорость

Тогда местные власти придумали, как заставить водителей сбрасывать скорость. Они нанесли запутанную разметку, которая состоит из сплошных линий, пересекающихся между собой. Автомобилисты, пытаясь разобраться, куда им ехать, сбрасывают скорость. Но местные уверены, что это вопрос времени. Как только водители поймут, что это всего лишь уловка, то вернутся к своему привычному скоростному режиму.