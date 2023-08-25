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В маленьком французском городке нанесли запутанную разметку, чтобы водители не превышали скорость

В маленьком французском городке нанесли запутанную разметку, чтобы водители не превышали скорость

Автор:
25 августа 2023 11:27
Сообщество : Автомир
Метки: Европа   авто   движение   интересное   разметка   сплошная   фото   франция   
1815
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Житель крохотного городка Бон очень устали от лихачей, которые проносятся сквозь город по трассе со скоростью 100 км/ч.

Городок Бон очень небольшой — там проживает всего 1700 человек. Жители города устали от людей, которые, выезжая с трассы, проносятся сквозь город на большой скорости. На перекрёстке стоит знак, огранивающий скорость до 30 км/ч, но водители просто его не замечают, пишет Oddity Central.

Тогда местные власти придумали, как заставить водителей сбрасывать скорость. Они нанесли запутанную разметку, которая состоит из сплошных линий, пересекающихся между собой. Автомобилисты, пытаясь разобраться, куда им ехать, сбрасывают скорость. Но местные уверены, что это вопрос времени. Как только водители поймут, что это всего лишь уловка, то вернутся к своему привычному скоростному режиму.

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Метки: Европа   авто   движение   интересное   разметка   сплошная   фото   франция   
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16  комментариев
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47k
Максим Т. 2 часа назад
И штраф за десять сплошных сразу)
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16k
Vital Idol 5 минут назад
а это по какаму ГОСТу?!
раньше они пролетали прямо на скорости 100км/ч, теперь будут влетать им в стену на этой же скорости...
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89
Viktor Fries 17 минут назад
Этот город называется не Бон,а Боне.
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5k
Babangdida Полчаса назад
Вот радость адвокатам будет, при разборе ДТП.
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−5
Михаил Рябов Полчаса назад
Так это ж какая аварийная ситуация может произойти. И как власти это разрешили? Неужели французы такие безалаберные в отношении безопасности?
Ну короче бред какой то
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1k
likiloki Час назад
Ужас. У меня уже дискомфорт и головокружение от такой разметки. Я на той улице сразу бы в стену въехал. И доказал, что меня туда привела разметка
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21k
Анатолий Соколов Час назад
интересно, а что про это скажут "надзорные службы", которые проверяют соответствие разметки нормативам ...
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Камера и лежачий полицейский, я так понимаю, не выход для данного случая. Надо учесть обязательно!
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14k
Antique computer 2 часа назад
Единственный запрещающий знак - это бетонный блок.

Всё остальное только предупреждает.
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14k
Kostick 2 часа назад
а камеру поставить? и обилечивать нарушителей.
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346
Александр Богомолов Шурман 43 минуты назад
Там камера в первый же день себя отработает. )))
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
337401



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