В маленьком французском городке нанесли запутанную разметку, чтобы водители не превышали скорость

Житель крохотного городка Бон очень устали от лихачей, которые проносятся сквозь город по трассе со скоростью 100 км/ч.
Городок Бон очень небольшой — там проживает всего 1700 человек. Жители города устали от людей, которые, выезжая с трассы, проносятся сквозь город на большой скорости. На перекрёстке стоит знак, огранивающий скорость до 30 км/ч, но водители просто его не замечают, пишет Oddity Central.
Тогда местные власти придумали, как заставить водителей сбрасывать скорость. Они нанесли запутанную разметку, которая состоит из сплошных линий, пересекающихся между собой. Автомобилисты, пытаясь разобраться, куда им ехать, сбрасывают скорость. Но местные уверены, что это вопрос времени. Как только водители поймут, что это всего лишь уловка, то вернутся к своему привычному скоростному режиму.
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раньше они пролетали прямо на скорости 100км/ч, теперь будут влетать им в стену на этой же скорости...
Ну короче бред какой то
Всё остальное только предупреждает.