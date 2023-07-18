Земфира* заявила, что после эмиграции ей поступает больше предложений о концертах, чем в России

В 2022 году Земфира* взяла под руку свою подружку Ренату Литвинову и укатила с ней во Францию. Теперь Земфира катается по Европе и выступает перед слушателями. Правда, не всегда трезвой. Её подружка светит прелестями на всю Францию, лишь бы зазвать на свои спектакли людей.
На своей странице в Instagram* Земфира опубликовала пост, в котором похвасталась, что у неё всё хорошо.
Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо, — нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах. Больше, чем в России. Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно. Пока есть четыре песни. Выгляжу хорошо.
Вот только верится в это всё с трудом. Заграницей не настолько много русскоязычных поклонников, чтобы переплюнут концерты в Казани или в Олимпийском, а на иностранном языке она петь ещё не научилась. В ноябре 2022 года в Гааге Земфира вовсе вышла на сцену пьяной и пыталась толкнуть антивоенную речь. Не получилось.
* признана в РФ иностранным агентом
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Пережуют и выплюнут.
Сейчас весь расчёт: расчистить известных Российских исполнителей.
Посмотрите на медиа рынок Европы.
Перевести с их группы языков поможет Яндекс.Переводчик.
Один Маск и Голливуд. Потуги создать европейских исполнителей давятся.
Такое ощущение что в России исполнители вроде Рамштайна нужнее чем в ГДР.
Желаю ей и впредь напиваться перед обязательными антивоенными речами. И запарывать.
Так останутся только песни.
А всё остальное - нет.
Но Земфире и не место в Олимпийском.
Для этого у неё мало силы воли.
А вот на открытых площадках вроде Нашествия, где её сможет подменить другой исполнитель - вполне.
Небольшие площадки тоже подходят.