Земфира* заявила, что после эмиграции ей поступает больше предложений о концертах, чем в России

Вот только верится в это всё с трудом. Заграницей не настолько много русскоязычных поклонников, чтобы переплюнут концерты в Казани или в Олимпийском, а на иностранном языке она петь ещё не научилась. В ноябре 2022 года в Гааге Земфира вовсе вышла на сцену пьяной и пыталась толкнуть антивоенную речь. Не получилось.

* признана в РФ иностранным агентом