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Земфира* заявила, что после эмиграции ей поступает больше предложений о концертах, чем в России

Земфира* заявила, что после эмиграции ей поступает больше предложений о концертах, чем в России

Автор:
18 июля 2023 10:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Европа   Земфира   интересное   концерты   правда?   фото   шоу бизнес   
2306
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В 2022 году Земфира* взяла под руку свою подружку Ренату Литвинову и укатила с ней во Францию. Теперь Земфира катается по Европе и выступает перед слушателями. Правда, не всегда трезвой. Её подружка светит прелестями на всю Францию, лишь бы зазвать на свои спектакли людей.

На своей странице в Instagram* Земфира опубликовала пост, в котором похвасталась, что у неё всё хорошо.

Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо, — нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах. Больше, чем в России. Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно. Пока есть четыре песни. Выгляжу хорошо.

Вот только верится в это всё с трудом. Заграницей не настолько много русскоязычных поклонников, чтобы переплюнут концерты в Казани или в Олимпийском, а на иностранном языке она петь ещё не научилась. В ноябре 2022 года в Гааге Земфира вовсе вышла на сцену пьяной и пыталась толкнуть антивоенную речь. Не получилось.

* признана в РФ иностранным агентом

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Европа   Земфира   интересное   концерты   правда?   фото   шоу бизнес   
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45  комментариев
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237
Елена Час назад
Главное, что бы эта шмара к нам в Латвию не попёрлась. У нас уже имеющегося дерьма предостаточно...
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407
SergVR Минуту назад
Пусть там наркоманит.
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5k
Нуи Хусим 3 минуты назад
Я очень рад, что они там хорошо устроились и не собираются возвращатся...
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1k
Юлия Фоксина 4 минуты назад
Ну уехала да уехала, в конце концов это ее право. Я вот больше расстроилась от ухода Икеа, чем из-за отъезда Земфиры. Вернее даже не так - мне вообще без различно уехала она или нет, песни у нее в большинстве своем депрессивные, хоть и вокал довольно хорош с узнаваемых голосом. Думаю, что фанатов ей все ровно достаточно и жить в коробке из под холодильника ей вряд ли придется от безденежья.
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2k
Василий Афиногенов 4 минуты назад
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1k
Алексей Гулевич 9 минут назад
кому и для чего она это "заявила" ?! ну поступают и хорошо же - чего тебя пучит так?
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59k
Александр 15 минут назад
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1k
Алексей 16 минут назад
Депрессушное же творчество её. Даже вроде бодрые песни и те с налётом вселенской зелёной тоски. Зачем подобное вообще слушают не понимаю. Мазохизм какой-то.
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26
Людмила Желанова 17 минут назад
И очень хорошо ! Значит не появятся мысли о возвращении ! Мусор вынес сам себя !
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3k
Алекс 17 минут назад
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56k
Олег 17 минут назад
зачем ковырять палкой говно? Зачем раз в неделю вспоминать об сбежавших врагах?
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6k
Андрей 18 минут назад
ну и отлично, значит не вернется к нам в Мордор, грустить не будем
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1k
K_II_T 21 минуту назад
Зря она это написала.
Пережуют и выплюнут.

Сейчас весь расчёт: расчистить известных Российских исполнителей.

Посмотрите на медиа рынок Европы.
Перевести с их группы языков поможет Яндекс.Переводчик.
Один Маск и Голливуд. Потуги создать европейских исполнителей давятся.

Такое ощущение что в России исполнители вроде Рамштайна нужнее чем в ГДР.

Желаю ей и впредь напиваться перед обязательными антивоенными речами. И запарывать.
Так останутся только песни.
А всё остальное - нет.
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1k
Олег Квирулянт 22 минуты назад
Все очень рады за её успешный успех. Скатертью дорога.
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
что-то не особо верится ))))
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2k
Руслан Полчаса назад
Одни уехавшие тоже много выступают. Только по кабакам за 500 баксов, а не на больших концертных площадках с тысячами зрителей и огромными гонорарами. Так что пусть утешает себя
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3k
Semёn Полчаса назад
Таки замечательно!!!! Нас то об этом для чего информировать?
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18k
RDen 38 минут назад
а когда то слушал её композиции...Ну а теперь...Теперь не буду
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111k
parallax 42 минуты назад
Концертов может и больше, только масштабы поменялись. Раньше были тысячи зрителей, а сейчас и две сотни уже достижение.
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2k
max 53 минуты назад
предложения поступают из местных кабаков и престарелых домов.
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981
ruslan d 57 минут назад
Ну они рады и хрен с ними ...
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