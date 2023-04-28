Бабуля на кабриолете стала личным водителем омского чиновника

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Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области посетил деревни, которые пострадали от пожаров. Приезд чиновника не особо удивил омичей, а вот бравая бабуля за рулём кабриолета заинтересовала многих.
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил сгоревшие деревни, которые пострадали от лесных пожаров. Проводником Хоценко стала пенсионерка.
Она уверенно вела внедорожник без крыши и стала любимицей пользователей сети, получив кучу комплиментов.
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