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Бабуля на кабриолете стала личным водителем омского чиновника

Бабуля на кабриолете стала личным водителем омского чиновника

Автор:
28 апреля 2023 12:46
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   бабуля   видео   интересное   машина   омск   фото   
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Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области посетил деревни, которые пострадали от пожаров. Приезд чиновника не особо удивил омичей, а вот бравая бабуля за рулём кабриолета заинтересовала многих.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко посетил сгоревшие деревни, которые пострадали от лесных пожаров. Проводником Хоценко стала пенсионерка.

Она уверенно вела внедорожник без крыши и стала любимицей пользователей сети, получив кучу комплиментов.

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Метки: авто   бабуля   видео   интересное   машина   омск   фото   
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2  комментария
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694
GoInDown Час назад
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41
RDV 50 минут назад
Крутая бабуля)) респект прям
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
332331



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