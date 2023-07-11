Британская газета выяснила, как связаны между собой марка автомобиля и продолжительность секса

Аналитики агентства The Sun провели опрос и выяснили, в каких автомобилях дольше всего занимаются сексом. За достоверность исследования ручаться мы не можем, но владельцев BMW немного даже жаль.
The Sun выкатили интересную и странную статистику. Опрос провели среди пользователей приложения для знакомств. В исследовании приняли участие две тысячи девушек, которые поделились своим опытом.
Согласно мнению стало ясно, что водители BMW любят скорость не только на дороге, но и в постели. В свою очередь владельцы Volvo самые выносливые любовники.
На втором месте владельцы Toyota. Комментаторы задались вопросом, а что если водитель сначала купил Volvo, а потом BMW? Значит ли это, что продолжительность секса сразу же увеличится в несколько раз?
Несмотря на то, что в обществе бытует мнение о секс-гигантах, которые занимаются любовью ночами напролёт, в реальной жизни всё выглядит немного по-другому. Обратимся к статистике. В 2017 году журнал Journal of Sex & Marital Therapy провёл исследование и выяснил, что в семейных парах средняя продолжительность секса составляет от 3 до 11 минут. Для достижения оргазма женщине нужно около 20 минут, а мужчине может быть достаточно и пяти минут. Во время исследования женщины заявили, что долгий секс ни к чему, а вот продолжительность предварительных ласк можно и увеличить. Доктор Минц замечает, что это гораздо сильнее влияет на качественный оргазм, чем несколько минут пенетрации.
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