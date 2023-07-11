Британская газета выяснила, как связаны между собой марка автомобиля и продолжительность секса

Несмотря на то, что в обществе бытует мнение о секс-гигантах, которые занимаются любовью ночами напролёт, в реальной жизни всё выглядит немного по-другому. Обратимся к статистике. В 2017 году журнал Journal of Sex & Marital Therapy провёл исследование и выяснил, что в семейных парах средняя продолжительность секса составляет от 3 до 11 минут. Для достижения оргазма женщине нужно около 20 минут, а мужчине может быть достаточно и пяти минут. Во время исследования женщины заявили, что долгий секс ни к чему, а вот продолжительность предварительных ласк можно и увеличить. Доктор Минц замечает, что это гораздо сильнее влияет на качественный оргазм, чем несколько минут пенетрации.