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Британская газета выяснила, как связаны между собой марка автомобиля и продолжительность секса

Британская газета выяснила, как связаны между собой марка автомобиля и продолжительность секса

Автор:
11 июля 2023 11:08
Сообщество : Автомир
Метки: авто   аналитика   интересное   марка автомобиля   секс   статистика   фото   
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Аналитики агентства The Sun провели опрос и выяснили, в каких автомобилях дольше всего занимаются сексом. За достоверность исследования ручаться мы не можем, но владельцев BMW немного даже жаль.

The Sun выкатили интересную и странную статистику. Опрос провели среди пользователей приложения для знакомств. В исследовании приняли участие две тысячи девушек, которые поделились своим опытом.

Согласно мнению стало ясно, что водители BMW любят скорость не только на дороге, но и в постели. В свою очередь владельцы Volvo самые выносливые любовники.

На втором месте владельцы Toyota. Комментаторы задались вопросом, а что если водитель сначала купил Volvo, а потом BMW? Значит ли это, что продолжительность секса сразу же увеличится в несколько раз?

Несмотря на то, что в обществе бытует мнение о секс-гигантах, которые занимаются любовью ночами напролёт, в реальной жизни всё выглядит немного по-другому. Обратимся к статистике. В 2017 году журнал Journal of Sex & Marital Therapy провёл исследование и выяснил, что в семейных парах средняя продолжительность секса составляет от 3 до 11 минут. Для достижения оргазма женщине нужно около 20 минут, а мужчине может быть достаточно и пяти минут. Во время исследования женщины заявили, что долгий секс ни к чему, а вот продолжительность предварительных ласк можно и увеличить. Доктор Минц замечает, что это гораздо сильнее влияет на качественный оргазм, чем несколько минут пенетрации.

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Метки: авто   аналитика   интересное   марка автомобиля   секс   статистика   фото   
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21  комментарий
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
The Sun авторитетное издание. Им стоит доверять
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46k
Aleksandr 24 минуты назад
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2k
max 24 минуты назад
Лада гранта - 480 минут
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
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1k
narim 38 минут назад
Странно ,что тут нет водителей бмв,чтоб опровергнуть))))
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11k
DumDum 38 минут назад
Жигули: 20 лет секса...
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8k
Компьютер DELL с монитором 40 минут назад

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kaboza 54 минуты назад
Причем судя по поведению на дорогах, у бэховодов однополый секс....
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1k
Кактус 56 минут назад
а владельцы прочих марок не трахаются??? Ох, уж эти британские учёные...
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1k
Павел 57 минут назад
Водителям bmv не когда растягивать удовольствие у них итак очередь.
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17k
Михаил Гривин 58 минут назад
Рациональное зерно есть: Вольво или там Рено выбирают спокойные водители, а БМВ обычно резкие, как ситро. Хотя и там, и там есть исключения.
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9k
Garpia121 Час назад
Что ту выяснять? Чем больше салон, тем продолжительней секс. В запоре особо не разгуляешься, согнувшись в три погибели, даже если удастся туда тетку заманить.
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221
Серж Час назад
Глупость.
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2k
Legat Час назад
Лучше бы "Британская газета выяснила, как связаны между собой марка автомобиля и продолжительность секса" С ЭТИМ АВТОМОБИЛЕМ !
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18k
тов.Suhov 2 часа назад
Исследование не полное. Есть для этого дела автомобили и поудобнее.
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13k
Kostick 2 часа назад
ну ясен пень) бумер у молодого скорострела. вольва у пенса, которому вообще кончить за чудо) и это не считая часа на прогрев на холостых)
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1k
Сид 2 часа назад
Жопорожец вне конкурса идет!
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Дмитрий Сид 52 минуты назад
Эт точно. Особенно если куплен на ползарплаты и тебе чуть за 20. И на дворе 1992
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