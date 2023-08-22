Неизвестным веществом, которое было в шприце, воткнувшемся в ногу девочки, оказался мефедрон

Позже стало известно, что в шприце оказался мефедрон, наркотическое вещество, сообщает RT. В BelkaCar сообщили, что компания готова оказать помощь и поддержку пострадавшей девочке и находится в контакте с её семьёй. После внутренней проверки будут приняты меры в отношении клиента, который оставил в машине шприц, уточнили в пресс-службе.