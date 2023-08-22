Неизвестным веществом, которое было в шприце, воткнувшемся в ногу девочки, оказался мефедрон

В Крылатском районе Москвы семья с 10-летней девочкой собирались в торговый центр и арендовали машину "Джили" через Belkacar. В конце поездки девочка почувствовала, как что-то укололо её в ногу.
Отец проверил заднее сидение автомобиля и обнаружил там торчавший открытый шприц, в котором была жидкость светло-бежевого цвета. Родители тут же бросились в больницу, а после в полицию. Шприц с веществом изъяли и отправили на экспертизу, сообщает SHOT.
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Позже стало известно, что в шприце оказался мефедрон, наркотическое вещество, сообщает RT. В BelkaCar сообщили, что компания готова оказать помощь и поддержку пострадавшей девочке и находится в контакте с её семьёй. После внутренней проверки будут приняты меры в отношении клиента, который оставил в машине шприц, уточнили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков, виновнику может грозить до восьми лет колонии. Исследование на ВИЧ и другие болезни продолжается, сообщает Gazeta.
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Значит должно быть не 8 лет, а больше!