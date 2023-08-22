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Неизвестным веществом, которое было в шприце, воткнувшемся в ногу девочки, оказался мефедрон

Неизвестным веществом, которое было в шприце, воткнувшемся в ногу девочки, оказался мефедрон

Автор:
22 августа 2023 13:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   авто   дети   интересное   каршеринг   фото   шприц   
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В Крылатском районе Москвы семья с 10-летней девочкой собирались в торговый центр и арендовали машину "Джили" через Belkacar. В конце поездки девочка почувствовала, как что-то укололо её в ногу.

Отец проверил заднее сидение автомобиля и обнаружил там торчавший открытый шприц, в котором была жидкость светло-бежевого цвета. Родители тут же бросились в больницу, а после в полицию. Шприц с веществом изъяли и отправили на экспертизу, сообщает SHOT.

Позже стало известно, что в шприце оказался мефедрон, наркотическое вещество, сообщает RT. В BelkaCar сообщили, что компания готова оказать помощь и поддержку пострадавшей девочке и находится в контакте с её семьёй. После внутренней проверки будут приняты меры в отношении клиента, который оставил в машине шприц, уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков, виновнику может грозить до восьми лет колонии. Исследование на ВИЧ и другие болезни продолжается, сообщает Gazeta.

Источник:

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Метки: Видео   ЧП   авто   дети   интересное   каршеринг   фото   шприц   
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14  комментариев
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1k
Koshak 41 минуту назад
Дай Бог чтоб никакую заразу не подцепила....
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13k
Проктолог-иллюзионист 9 минут назад
Жесть конечно в 10 лет на ровном месте какой-нибудь ВИЧ или сифилис подхватить. Девочке здоровья.
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18k
Михаил Гривин Полчаса назад
А девочка, случайно, не с каре была?
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2k
Алексей 38 минут назад
На шприце могли бы быть отпечатки. Хотя конечно в такой ситуации любой бы охренел. А предыдущий владелец шприца наверняка ездил по подложным документам. Надеюсь каршеринговые машины снимают салон для фиксации лица водителя и его пассажиров.
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1k
Kra 41 минуту назад
то, что шприц воткнули иглой наружу, говорит о "предумышленном".
Значит должно быть не 8 лет, а больше!
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Так себе реклама для каршеринга.
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10k
Алексей 2 часа назад
Если никого не найдут то посадят Папу
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