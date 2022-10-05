Сен-Мало - город с сильнейшими приливами, где волны поднимаются выше домов

Сильнейшие приливы здесь бывают в сентябре и марте. В течение шести часов уровень воды может подняться более чем на 13 метров с большой скоростью - по словам местных жителей, незнающие люди могут даже не успеть понять, что происходит. Чтобы никого не затопило во время прилива, спасатели каждый вечер следят за тем, чтобы на пляжах перед потенциальным приливом не оставалось людей.