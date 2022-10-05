Сен-Мало - город с сильнейшими приливами, где волны поднимаются выше домов

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Французский город Сен-Мало известен самыми высокими приливами во всей Европе. Построенные еще в средние века гранитные волнорезы сдерживают огромные волны, чтобы те не достигли зданий. Сен-Мало в дни приливов и отливов - как будто два разных места. Взглянем, как выглядит город во время сильнейших приливов.
В "спокойное" время в Сен-Мало широкие песчаные пляжи, где собирается множество отдыхающих - но буквально в течение пары часов все эти пляжи оказываются под водой во время прилива. Помимо того, что океан прибывает очень близко, гигантские волны бьются о гранитные волнорезы, построенные здесь ещё в средние века. Правда, волнорезы не особо способны сдержать буйство стихии. Некоторые волны даже достигают крыш зданий.
Сильнейшие приливы здесь бывают в сентябре и марте. В течение шести часов уровень воды может подняться более чем на 13 метров с большой скоростью - по словам местных жителей, незнающие люди могут даже не успеть понять, что происходит. Чтобы никого не затопило во время прилива, спасатели каждый вечер следят за тем, чтобы на пляжах перед потенциальным приливом не оставалось людей.
Парочка видео:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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