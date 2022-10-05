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Сен-Мало - город с сильнейшими приливами, где волны поднимаются выше домов

Сен-Мало - город с сильнейшими приливами, где волны поднимаются выше домов

Автор:
05 октября 2022 21:36
Сообщество : Факты
Метки: Сен-Мало   европа   интересное   море   прилив   приливы   стихия   фото   фотографии   франция   
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Французский город Сен-Мало известен самыми высокими приливами во всей Европе. Построенные еще в средние века гранитные волнорезы сдерживают огромные волны, чтобы те не достигли зданий. Сен-Мало в дни приливов и отливов - как будто два разных места. Взглянем, как выглядит город во время сильнейших приливов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Сен-Мало   европа   интересное   море   прилив   приливы   стихия   фото   фотографии   франция   
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5  комментариев
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59
Damvrot Hohlam 3 часа назад
Стоять на балконе в труханах семейных и курить в этот момент ништяк.
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6k
М С 13 минут назад
Вот где прогуляться по набережной - синоним самоубийства :)
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−56
Andrei 2 часа назад
kruto
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