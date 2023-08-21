Классическое ДТП с обгоняющим и выезжающим

18 августа в Санкт-Петербурге в Красном Селе на улице Колобановской водитель автомобиля Форд Мондео хотел обогнать поток машин на пешеходном переходе и столкнулся с автомобилем каршеринга, который выезжал со второстепенной дороги.

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