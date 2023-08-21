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Классическое ДТП с обгоняющим и выезжающим

Классическое ДТП с обгоняющим и выезжающим

Автор:
21 августа 2023 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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18 августа в Санкт-Петербурге в Красном Селе на улице Колобановской водитель автомобиля Форд Мондео хотел обогнать поток машин на пешеходном переходе и столкнулся с автомобилем каршеринга, который выезжал со второстепенной дороги.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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21k
Анатолий Соколов 2 часа назад
обгон на пешеходном переходе ... кто-то на лишение прав наобгонялся ...
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30k
Григорий 8 минут назад
Редкостный мудак, права отнять, тачку на штраф. Девочке на каршеринге удачи - ее вины даже близко нет.
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447
Человек Разумный 56 минут назад
Сплошная, встречка пешеходный переход, права давай до свидания.
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2k
SmartCat101 58 минут назад
ну и куда тазавод летел? на что расчитывал?
я таких обратно в полосу принципиально не пускаю - езжай дальше по встречке.
развелось таких в последнее время
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58k
Олег Час назад
ай, мАлАдЭц!
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5k
satra Час назад
Всегда интересно узнать, что у таких обгоняльщиков в голове. Они что, чек пойнт проехали и есть недавнее сохранение?
Количество вариантов всякой ;%:ни, которая может случится при таком маневре просто зашкаливает. Банально из под бусика человек может побежать на красный, увидев, что машины все равно стоят.
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