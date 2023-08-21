Классическое ДТП с обгоняющим и выезжающим

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18 августа в Санкт-Петербурге в Красном Селе на улице Колобановской водитель автомобиля Форд Мондео хотел обогнать поток машин на пешеходном переходе и столкнулся с автомобилем каршеринга, который выезжал со второстепенной дороги.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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я таких обратно в полосу принципиально не пускаю - езжай дальше по встречке.
развелось таких в последнее время
Количество вариантов всякой ;%:ни, которая может случится при таком маневре просто зашкаливает. Банально из под бусика человек может побежать на красный, увидев, что машины все равно стоят.