Китайское кладбище электромобилей запечатлели на видео

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YouTube-канал Inside China Auto показал качественный видеоролик с крупного китайского "кладбища" электромобилей. Как оказалось, там хранятся автомобили одной из разорившихся компаний.
Прежние рассказы об автокладбище утверждали, что на нём до 10 000 машин. И якобы всё это новые электромобили, ставшие жертвами переоценённого спроса на них. Их выпустили на волне оптимистичных ожиданий и гарантированных правительством Китая льгот.
Оказалось, что автомобилей там в разы меньше. Большая их часть — в возрасте нескольких лет, с хорошо заметными следами эксплуатации на кузове и мусором в салоне. Это бывший парк одного из каршеринговых операторов Китая, ныне разорившегося. Кроме того, электрокары примитивных старых моделей, с небольшим запасом хода.
Если внимательно смотреться в кадры из видео, то можно заметить и другие машины: старые такси, автомобили после ДТП, небольшое количество действительно новых электромобилей. Последняя группа, скорее всего, те самые нераспроданные экземпляры. Однако их количество сравнительно невелико, чтобы говорить о глобальном кризисе сегмента.
Оказалось, что автомобилей там в разы меньше. Большая их часть — в возрасте нескольких лет, с хорошо заметными следами эксплуатации на кузове и мусором в салоне. Это бывший парк одного из каршеринговых операторов Китая, ныне разорившегося. Кроме того, электрокары примитивных старых моделей, с небольшим запасом хода.
Если внимательно смотреться в кадры из видео, то можно заметить и другие машины: старые такси, автомобили после ДТП, небольшое количество действительно новых электромобилей. Последняя группа, скорее всего, те самые нераспроданные экземпляры. Однако их количество сравнительно невелико, чтобы говорить о глобальном кризисе сегмента.
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