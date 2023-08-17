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Китайское кладбище электромобилей запечатлели на видео

Китайское кладбище электромобилей запечатлели на видео

Автор:
17 августа 2023 13:52
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кладбище   машина   электромобиль   
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YouTube-канал Inside China Auto показал качественный видеоролик с крупного китайского "кладбища" электромобилей. Как оказалось, там хранятся автомобили одной из разорившихся компаний.

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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кладбище   машина   электромобиль   
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3  комментария
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118k
arek14 59 минут назад
Единственный недостаток электромобиля,это то ,что он электромобиль.
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13k
Ivan 42 минуты назад


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831
buba 52 минуты назад
ОО, епть , так это же будущий автопарк России.. я так дума. через пару лет мы как раз все на эти "мертвые " авто пересядем, осталось найти способ или придумать закон для перегонки...)))))))
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