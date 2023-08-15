Новости из параллельной вселенной. Tesla Model 3 и Model Y подешевели в Китае

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Оказывается помимо постоянного роста стоимости автомобилей они могут дешеветь. Но, к сожалению, происходит это не в нашей стране, а в Китае. Так компания Илона Маска объявила о снижении стоимости на электромобили Model 3 и Model Y. Дисконт составит 1100 и 1900 долларов соответственно.
Коррекция цен связана с желанием американской компании распродать скопившиеся на складах запасы электрокаров.
Стартовая цена Tesla Model Y в исполнении Long Range снизилась с 43 200 до 41 300 долларов США (с 310 400 до 296 400 юаней), а версия Performance подешевела с 50 100 до 48 200 долларов (с 360 400 до 346 400 юаней).
Базовая версия Model 3 сейчас стоит 30 400 долларов (220 400 юаней), версия Performance — 45 500 долларов (330 400 юаней).
Для покупателей Model 3 также будет доступна субсидия на страхование автомобиля в одной из аккредитованных страховых компаний — 1100 долларов (8 тысяч юаней).
Также сохраняется скидка в 480 долларов (3500 юаней) при покупке машины по рекомендации от других владельцев Tesla.
В последнее время в Китае наблюдается снижение цен на электромобили многими автопроизводителями, что и привело к уменьшению спроса на Tesla Model 3. На фоне высокой популярности «экологичных» машин и серьёзной конкуренции американский концерн был вынужден пересмотреть прайсы. По итогам второго квартала рентабельность компании оказалась чуть хуже, чем планировалось, но лучше, чем предусматривал негативный прогноз.
Стартовая цена Tesla Model Y в исполнении Long Range снизилась с 43 200 до 41 300 долларов США (с 310 400 до 296 400 юаней), а версия Performance подешевела с 50 100 до 48 200 долларов (с 360 400 до 346 400 юаней).
Базовая версия Model 3 сейчас стоит 30 400 долларов (220 400 юаней), версия Performance — 45 500 долларов (330 400 юаней).
Для покупателей Model 3 также будет доступна субсидия на страхование автомобиля в одной из аккредитованных страховых компаний — 1100 долларов (8 тысяч юаней).
Также сохраняется скидка в 480 долларов (3500 юаней) при покупке машины по рекомендации от других владельцев Tesla.
В последнее время в Китае наблюдается снижение цен на электромобили многими автопроизводителями, что и привело к уменьшению спроса на Tesla Model 3. На фоне высокой популярности «экологичных» машин и серьёзной конкуренции американский концерн был вынужден пересмотреть прайсы. По итогам второго квартала рентабельность компании оказалась чуть хуже, чем планировалось, но лучше, чем предусматривал негативный прогноз.
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