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Новости из параллельной вселенной. Tesla Model 3 и Model Y подешевели в Китае

Новости из параллельной вселенной. Tesla Model 3 и Model Y подешевели в Китае

Автор:
15 августа 2023 15:45
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Оказывается помимо постоянного роста стоимости автомобилей они могут дешеветь. Но, к сожалению, происходит это не в нашей стране, а в Китае. Так компания Илона Маска объявила о снижении стоимости на электромобили Model 3 и Model Y. Дисконт составит 1100 и 1900 долларов соответственно.

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Метки: Tesla   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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1  комментарий
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dima423 50 минут назад
Хорошо для потребителя когда в стране развит свой автопром... и конкуренты вынуждены демпинговать)
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