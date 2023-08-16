FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11584 поста • 835 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Mercedes SLR McLaren празднует 20-летний юбилей выставкой суперкаров

Mercedes SLR McLaren празднует 20-летний юбилей выставкой суперкаров

Автор:
16 августа 2023 16:25
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   выставка   машина   
1017
11
До того момента, как Mercedes и McLaren стали соперниками, две компании объединились, чтобы создать уникальный суперкар, который до сих пор с любовью вспоминают. Речь идет о Mercedes SLR McLaren, которому в следующем месяце исполнится 20 лет.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: McLaren   Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   выставка   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11943



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от столичного метро
«Ничего подобного в Нью-Йорке вы не увидите»: американец приехал в Москву и обалдел от...
В Канаде запретили трансгендеру делать эвтаназию
В Канаде запретили трансгендеру делать эвтаназию
Набирающие популярность в сообществах
Проституты из английской королевской семьи
Проституты из английской королевской семьи
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#ДТП#Автовсячина#забавно#новости#природа#позитив#ЧП
#автомобили#интересное#интересно#факты#Юмор#подборка#история#Россия#сарказм#собака
#автомир#люди#аварии#авто аварии#Прикол#в мире#Китай#милота#СССР#мир
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти Один из десяти Mercedes-AMG G63 V12 Brabus выставили на продажу Один из десяти Mercedes-AMG G63 V12 Brabus выставили на продажу Новые модели Mercedes-Benz будут жаловаться на плохие дороги Новые модели Mercedes-Benz будут жаловаться на плохие дороги Новый суперкар в ретро-стиле от создателя McLaren Новый суперкар в ретро-стиле от создателя McLaren Эксклюзивная версия McLaren 750S Spectrum от ателье MSO Эксклюзивная версия McLaren 750S Spectrum от ателье MSO Два новых 6-колёсных Brabus с огромной мощностью Два новых 6-колёсных Brabus с огромной мощностью

На что жалуетесь?

Вернуться