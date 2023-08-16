Mercedes SLR McLaren празднует 20-летний юбилей выставкой суперкаров

Хотя трудно поверить, что прошло два десятилетия с тех пор, как автомобиль дебютировал на автосалоне во Франкфурте в 2003 году, SLR стоит помнить, поскольку он был первой моделью, собранной в технологическом центре McLaren в Уокинге.



У Mercedes и McLaren было успешное партнерство в Формуле 1, благодаря которому они выиграли четыре чемпионата мира в период с 1995 по 2009 год. Учитывая этот успех, неудивительно, что Mercedes обратился к McLaren, чтобы помочь им запустить производство версию концепции SLR Vision, которую показали на автосалоне в Детройте в 1999 году.



Первый прототип выпустила команда бывших механиков Формулы-1. По словам представителей McLaren, форма и стиль автомобиля были максимально приближены к требованиям Mercedes, а дизайн, выраженный концепцией Vision SLR.



У автомобиля был корпус, двери, капот и монокок из углеродного волокна. Помимо значительных мер по снижению веса, SLR отличался адаптивным задним крылом, которое также могло функционировать как воздушный тормоз.



Мощность обеспечивал 5,5-литровый V8 с наддувом от Mercedes-AMG. Двигатель мощностью 617 л.с. и 780 Нм соединен с 5 АКПП и позволял автомобилю разгоняться до 100 км/ч. за 3,8 секунды. При нажатии он мог в конечном итоге достичь максимальной скорости 335 км/ч.



При этом самой знаковой SLR должна быть версия Stirling Moss Edition. Созданная для того, чтобы быть последней, эта модель вдохновлена версией 300 SLR, на которой Мосс победил в гонке Mille Miglia 1955 года. Специальная версия без лобового стекла вышла ограниченным тиражом в 75 авто и была оснащена модернизированным двигателем V8 мощностью 641 л.с.