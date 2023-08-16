591-сильный Range Rover от ателье Brabus

Brabus предусмотрел обновление производительности PowerXtra 600 к модели Range Rover P530 с длинной колесной базой. Тюнер увеличил мощность 4,4-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом до 591 л.с. по сравнению со стандартными 523 л.с. Тюнинг позволяет внедорожнику разогнаться до 100 км/ч за 4,5 сек. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.



Brabus устанавливает обвес с новой передней панелью с большими воздухозаборниками, большим спойлером на крыше и измененным задним бампером.



Внедорожник получил кованые колеса Brabus Monoblock ZV с 20 спицами и диаметром 24 дюйма. Brabus также предлагает свой модуль SportXtra, который занижает подвеску автомобиля. В салоне используется светло-зеленая кожа для обивки сидений, приборной панели, руля и даже заднего грузового отсека. Черная окантовка добавляет цветового контраста. Brabus также включает в себя протекторы из углеродного волокна и алюминиевые педали.



В комплектации SV используется версия 4,4-литрового двигателя с двойным турбонаддувом, оснащенная мягким гибридом, мощность которого увеличивается до 606 л.с. Цены на него начинаются от 108 895 долларов после оплаты пункта назначения в размере 1475 долларов.