Китайская BYD показала новый кроссовер в стиле Defender и LandCruiser

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BYD Auto поделилась первыми официальными снимками своей новой модели. Это паркетник под названием Leopard 5, который должен поступить в продажу в течение года.
Технических подробностей об автомобиле на данный момент крайне мало. В компании раскрыли, что вседорожник является гибридом с запасом хода до 1200 километров. В состав силовой установки входит 1.5-литровый бензиновый мотор с очень высокой степенью сжатия (15.5:1), а в основе модели лежит новая платформа BYD DM.
Судя по снимкам, угловатый Leopard 5 имеет пропорции классического внедорожника, короткие свесы и подвешенную на дверце багажника запаску. При этом в дизайне машины можно найти сходство с современным Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser 250, к примеру.
Точную дату премьеры в BYD не назвали.
Судя по снимкам, угловатый Leopard 5 имеет пропорции классического внедорожника, короткие свесы и подвешенную на дверце багажника запаску. При этом в дизайне машины можно найти сходство с современным Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser 250, к примеру.
Точную дату премьеры в BYD не назвали.
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