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Китайская BYD показала новый кроссовер в стиле Defender и LandCruiser

Китайская BYD показала новый кроссовер в стиле Defender и LandCruiser

Автор:
15 августа 2023 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Byd   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   внедорожник   гибрид   кроссовер   машина   
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BYD Auto поделилась первыми официальными снимками своей новой модели. Это паркетник под названием Leopard 5, который должен поступить в продажу в течение года.
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Метки: Byd   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   внедорожник   гибрид   кроссовер   машина   
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