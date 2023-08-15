Китайская BYD показала новый кроссовер в стиле Defender и LandCruiser

Технических подробностей об автомобиле на данный момент крайне мало. В компании раскрыли, что вседорожник является гибридом с запасом хода до 1200 километров. В состав силовой установки входит 1.5-литровый бензиновый мотор с очень высокой степенью сжатия (15.5:1), а в основе модели лежит новая платформа BYD DM.



Судя по снимкам, угловатый Leopard 5 имеет пропорции классического внедорожника, короткие свесы и подвешенную на дверце багажника запаску. При этом в дизайне машины можно найти сходство с современным Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser 250, к примеру.



Точную дату премьеры в BYD не назвали.