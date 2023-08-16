FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11582 поста • 835 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Как сделать Bugatti Mistral ещё заметнее и дороже? Правильно - сделать его золотистым!

Как сделать Bugatti Mistral ещё заметнее и дороже? Правильно - сделать его золотистым!

Автор:
16 августа 2023 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   суперкар   
970
5
Компания Bugatti показала родстер Mistral в исполнении Golden Era. Полноценно автомобиль представят на днях и скорее всего он будет выпущен в единственном экземпляре.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Bugatti   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   суперкар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
54k
dima423 Час назад
Ну тут скорее бронзовая на фото)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11935



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в Подмосковье
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в...
15 любопытных фотографий разных интересностей
15 любопытных фотографий разных интересностей
Набирающие популярность в сообществах
Петербуржец ударил ножом продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз
Петербуржец ударил ножом продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз
Флот вдали от дома. Битва за колонии Великобритании
Флот вдали от дома. Битва за колонии Великобритании
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#аварии#авто аварии#в мире#Автовсячина#Китай#сарказм#собака
#автомобили#интересное#Юмор#ДТП#подборка#новости#история#милота#СССР#мир
#автомир#люди#Прикол#интересно#забавно#факты#природа#позитив#ЧП#Россия
На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь Электромобиль Lucid Air Sapphire мощностью 1234 л.с. способен разогнаться 0 до 100 км/ч за 1,89 секунды Электромобиль Lucid Air Sapphire мощностью 1234 л.с. способен разогнаться 0 до 100 км/ч за 1,89... Представлена Shelby Cobra с карбоновым кузовом и двигателем на 1000 л.с. Представлена Shelby Cobra с карбоновым кузовом и двигателем на 1000 л.с. Для любителей автопутешествий по России заработало новое приложение Для любителей автопутешествий по России заработало новое приложение На аукционе продадут коллекцию вещей знаменитого гонщика Михаэля Шумахера На аукционе продадут коллекцию вещей знаменитого гонщика Михаэля Шумахера В Японии начнётся выпуск обновленного Land Cruiser 70 родом из 80-х В Японии начнётся выпуск обновленного Land Cruiser 70 родом из 80-х

На что жалуетесь?

Вернуться