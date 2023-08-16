Как сделать Bugatti Mistral ещё заметнее и дороже? Правильно - сделать его золотистым!

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Компания Bugatti показала родстер Mistral в исполнении Golden Era. Полноценно автомобиль представят на днях и скорее всего он будет выпущен в единственном экземпляре.
Mistral окрашен в золотистый цвет. С ним гармонируют литые диски немного другого оттенка. Салон в деталях пока не показали. Видно лишь, что он отделан в золотом и чёрном цветах.
Родстер стал последней дорожной моделью Bugatti с двигателем W16. Всего построят 99 экземпляров. Поставки заказчикам начнутся в следующем году. Стартовая цена гиперкара — 5 миллионов евро.
Mistral стал не первым носителем названия Golden Era. Несколько дней назад его получило купе Chiron, над которым работали два года. Кузов и салон украшены 45 эскизами легендарных Bugatti прошлых лет. Проект заказал неназванный коллекционер.
Родстер стал последней дорожной моделью Bugatti с двигателем W16. Всего построят 99 экземпляров. Поставки заказчикам начнутся в следующем году. Стартовая цена гиперкара — 5 миллионов евро.
Mistral стал не первым носителем названия Golden Era. Несколько дней назад его получило купе Chiron, над которым работали два года. Кузов и салон украшены 45 эскизами легендарных Bugatti прошлых лет. Проект заказал неназванный коллекционер.
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