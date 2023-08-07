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Эксклюзивная версия McLaren 750S Spectrum от ателье MSO

Эксклюзивная версия McLaren 750S Spectrum от ателье MSO

Автор:
07 августа 2023 12:45
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Автовсячина   Британия   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   тюнинг   
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Для того чтобы и без того выделяющийся автомобиль сделать ещё более уникальным и заметным - тюнинг-ателье MSO применила яркую градиентную окраску.

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Метки: McLaren   Автовсячина   Британия   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   тюнинг   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 2 часа назад
то есть они просто покрасили кузов градиентными полосками?
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