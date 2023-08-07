Эксклюзивная версия McLaren 750S Spectrum от ателье MSO

McLaren 750S Spectrum Theme от MSO позволила отделу персонализации британского бренда продемонстрировать новые методы окраски кузова. В этом случае кузов имеет голубые волны по бокам суперкара. Компания не объявила цены на этот вариант цвета.



Исполнение Spectrum включает семь оттенков краски для создания градиента кузова путем нанесения полос на кузов автомобиля.



В дополнение к синим оттенкам McLaren намерен предложить оранжевую и серую версии этого облика. Компания должна разработать новые краски, которые смешивают светлые и темные тона, чтобы изменить цвет. MSO также предлагает нижнюю часть заднего крыла в контрастном цвете, чтобы компенсировать оттенки кузова.



«Тема Spectrum выводит то, что мы можем сделать в McLaren, на новый уровень. Требуется огромное внимание и точность, чтобы линии Spectrum полностью соответствовали поверхности невероятного кузова 750S», — сказал директор по специальным операциям McLaren. Майкл МакДонах о новом цветовом решении.



750S дебютировал в апреле 2023 года как преемник 720S. Он оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, выдающим 740 лошадиных сил. Семиступенчатая коробка передач направляет мощность на задние колеса.



Салон 750S имеет стандартную обивку из алькантары. Кожа наппа является опцией. Пассажиры сидят на сиденьях из углеродного волокна, которые легче, чем кресла в 720S.