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Гоночный Mercedes-Benz CLK LM с допуском к дорогам общего пользования выставили на продажу

Гоночный Mercedes-Benz CLK LM с допуском к дорогам общего пользования выставили на продажу

Автор:
09 августа 2023 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   суперкар   
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В Великобритании выставлен на продажу один из всего четырёх когда-либо построенных Mercedes-Benz CLK LM и единственный с допуском к дорогам общего пользования. Пару лет назад суперкар полностью отреставрировали. Это обстоятельство в сочетании с редкостью самой модели вполне может обойтись в восьмизначную сумму.
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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   суперкар   
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2  комментария
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MarkovAlexandr Час назад
И что на такой машине делать на дорогах общего пользования?
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Добрый Бабайка

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