Гоночный Mercedes-Benz CLK LM с допуском к дорогам общего пользования выставили на продажу

Место в истории мирового автоспорта Mercedes-Benz CLK GTR занял не только за счёт выдающихся для конца 1990-х технических характеристик, но и огромного числа титулов. Модификация CLK LM появилась у суперкара в 1998 году. Её разработали для участия в гонках на выносливость, в первую очередь в «24 часах Ле-Мана».



Отличалась эта версия изменённой под длинные прямые аэродинамикой, а также другим двигателем. Инженеры компании посчитали, что штатный 620-сильный V12 может не выдержать суточной гонки, и применили на CLK LM 6-литровый V8 на 612 сил. В «Ле-Мане» суперкар дебютировал крайне неудачно, но в гонках FIA GT сезона 1998 года две заводские машины шесть раз занимали первое и второе место. Поговаривают, что это достижение даже зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.



Выставленный на продажу экземпляр в гонках не участвовал — его построили как тестовое шасси и по завершении 1998 года продали на сторону. Много лет он хранился у японского коллекционера, а в 2013 году автомобиль перевезли во Францию.



Нынешний владелец приобрёл его четыре года спустя, а в 2021-м оплатил адаптацию суперкара для обычных дорог. Насколько комфортно ездить на таком монстре по улицам, не уточняется.