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Новые модели Mercedes-Benz получат оптику с трёхлучевой звездой

Новые модели Mercedes-Benz получат оптику с трёхлучевой звездой

Автор:
20 сентября 2023 15:58
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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В этом месяце компания Mercedes-Benz представила публике концепт компактного электромобиля, который вскоре превратится в серийную модель CLA. Машина получилась весьма необычной во многом благодаря светотехнике в стиле фирменной трёхлучевой звезды марки. Как оказалось, новая оптика вовсе не дизайнерская прихоть для шоукара, а один из ключевых элементов будущих электрических мерседесов.

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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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56k
dima423 2 часа назад
Чето у меня такое ощущение что в целом дизайн авто с китайцев срисован... раньше китайцы пи*дили дизайн у европейцев, а теперь наоборот)
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
Понты
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741
Илья 2 часа назад
Сколько эта красота будет стоить .
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79
ruslan d 2 часа назад
Красиво
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