Новые модели Mercedes-Benz получат оптику с трёхлучевой звездой

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В этом месяце компания Mercedes-Benz представила публике концепт компактного электромобиля, который вскоре превратится в серийную модель CLA. Машина получилась весьма необычной во многом благодаря светотехнике в стиле фирменной трёхлучевой звезды марки. Как оказалось, новая оптика вовсе не дизайнерская прихоть для шоукара, а один из ключевых элементов будущих электрических мерседесов.
В разговоре с журналистами британского издания Autocar шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер заявил, что в серию Concept CLA пойдёт с минимальными изменениями и необычная оптика точно останется на месте. По его словам, в современных реалиях многие электромобили едва отличимы друг от друга, а сам он хочет создать что-то запоминающееся и дизайн фар с фонарями ему в этом поможет.
Вагенер также подметил, что светотехника стала своеобразным выхлопом для электромобилей. То есть если в случае с машинами, оснащёнными ДВС, дизайнеры изощрялись с размещением и видом выхлопных труб, то в электрических авто подобная роль уготована оптике.
Вагенер также подметил, что светотехника стала своеобразным выхлопом для электромобилей. То есть если в случае с машинами, оснащёнными ДВС, дизайнеры изощрялись с размещением и видом выхлопных труб, то в электрических авто подобная роль уготована оптике.
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