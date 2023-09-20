Новые модели Mercedes-Benz получат оптику с трёхлучевой звездой

В разговоре с журналистами британского издания Autocar шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер заявил, что в серию Concept CLA пойдёт с минимальными изменениями и необычная оптика точно останется на месте. По его словам, в современных реалиях многие электромобили едва отличимы друг от друга, а сам он хочет создать что-то запоминающееся и дизайн фар с фонарями ему в этом поможет.



Вагенер также подметил, что светотехника стала своеобразным выхлопом для электромобилей. То есть если в случае с машинами, оснащёнными ДВС, дизайнеры изощрялись с размещением и видом выхлопных труб, то в электрических авто подобная роль уготована оптике.