Суперкар за 7 миллионов евро стал мощнее перед стартом продаж

777 Hypercar комплектуется 4,5-литровым V8, работающим на синтетическом топливе. На момент официального анонса суперкара разработчики обещали, что, несмотря на отсутствие наддува, мотор сможет развивать 730 л.с. при 9000 об/мин. Сейчас эта характеристика улучшена до 789 л.с. За счёт чего — не уточняется: возможно, улучшение связано со свойствами топлива.



Динамические характеристики компания пока не называет. Известно, что Hypercar весит около 900 килограммов, а его аэродинамическое оперение способно генерировать прижимную силу 2,1 тонны на скорости 370 км/ч. Утверждается также, что на треке новинка выдержит боковые перегрузки до 4G.



777 Motors проектировала Hypercar как подобие лемановских прототипов для частных заездов. Омологировать разработку для профессиональных гонок не собирались изначально, поэтому никаким регламентам машина не соответствует. Ездить на ней по улицам тоже нельзя.



Будет собрано только 7 таких суперкаров по цене от 7 миллионов евро, и хранить их даже после продажи фирма предполагает на автодроме в итальянской Монце, где расположена штаб-квартира 777 Motors. Первые товарные экземпляры должны появиться в 2025 году.