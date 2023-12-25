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Суперкар за 7 миллионов евро стал мощнее перед стартом продаж

Суперкар за 7 миллионов евро стал мощнее перед стартом продаж

Автор:
25 декабря 2023 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: 777   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   суперкар   
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Итальянская фирма 777 Motors уточнила характеристики своей единственной пока модели, которая называется просто Hypercar. Купе, которое не допущено ни к официальным гонкам, ни на дороги общего пользования, получит двигатель более мощный, чем было обещано в июне: прибавка составила почти 60 л.с. Кроме того, компания опубликовала первые фото суперкара (ранее демонстрировались лишь эскизы).
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Метки: 777   Автовсячина   Италия   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   суперкар   
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1  комментарий
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DarkSkat93 2 часа назад
Спойлер криво прикрутили
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