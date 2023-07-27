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В США выставили на торги ЗИЛ из президентского гаража

В США выставили на торги ЗИЛ из президентского гаража

Автор:
27 июля 2023 14:42
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ЗИЛ   США   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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В США в Нью-Джерси на аукционе Bring a Trailer был выставлен на торги автомобиль ЗИЛ-41045 – бронированный лимузин генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, собранный в 1985 году. Известно, что до 2001 года автомобиль числился в гараже особого назначения.
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Метки: Автовсячина   ЗИЛ   США   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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3  комментария
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 47 минут назад
у Горбатого Иудушки...даже ЗИЛок отняли правительственный.)
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5k
Евгений Д Полминуты назад
Вот Горбатый скотина.
И сам свалил на запад, да еще и машину государственную спер
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12k
Просто Царь 17 минут назад
В народе звался "членовоз".
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