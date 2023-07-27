В США выставили на торги ЗИЛ из президентского гаража

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В США в Нью-Джерси на аукционе Bring a Trailer был выставлен на торги автомобиль ЗИЛ-41045 – бронированный лимузин генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, собранный в 1985 году. Известно, что до 2001 года автомобиль числился в гараже особого назначения.
Как и когда автомобиль оказался в США, история умалчивает. Известно, что нынешний владелец приобрёл ЗИЛ в 2014 году и за девять лет намотал на лимузине всего 500 километров, тогда как суммарный пробег составляет около 53 тысяч километров.
Автомобиль, как утверждается, находится в исключительном состоянии и полностью функционален. Собственно, сохранность и оригинальность ЗИЛ-41045 подтверждают и фотографии. В салоне внимание привлекает как атмосферная отделка кожей, велюром и берёзовым шпоном, так и классическая стереосистема «Радиотехника» на пару с кассетным плеером «Вилма» и массивными трубками интеркома.
Известно, что между 2020 и 2022 годами ЗИЛ несколько раз был на сервисе, в том числе для полной переборки тормозной системы, а также обслуживания 3-ступенчатой автоматической коробки передач и настройки мотора. В движение автомобиль приводится огромным, 7.7-литровым карбюраторным V8, выдающим 315 сил.
На момент написания статьи автомобиль уже выкупили за 140 000 $. Вместе с автомобилем новый владелец получит как гору документации, включая заводской каталог запчастей, так и небольшой ЗИП, состав которого не раскрывается.
Автомобиль, как утверждается, находится в исключительном состоянии и полностью функционален. Собственно, сохранность и оригинальность ЗИЛ-41045 подтверждают и фотографии. В салоне внимание привлекает как атмосферная отделка кожей, велюром и берёзовым шпоном, так и классическая стереосистема «Радиотехника» на пару с кассетным плеером «Вилма» и массивными трубками интеркома.
Известно, что между 2020 и 2022 годами ЗИЛ несколько раз был на сервисе, в том числе для полной переборки тормозной системы, а также обслуживания 3-ступенчатой автоматической коробки передач и настройки мотора. В движение автомобиль приводится огромным, 7.7-литровым карбюраторным V8, выдающим 315 сил.
На момент написания статьи автомобиль уже выкупили за 140 000 $. Вместе с автомобилем новый владелец получит как гору документации, включая заводской каталог запчастей, так и небольшой ЗИП, состав которого не раскрывается.
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Метки: Автовсячина ЗИЛ США авто автомир автомобили аукцион машина
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И сам свалил на запад, да еще и машину государственную спер